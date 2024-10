Multitarea no, gracias: la consultora EY despide a decenas de empleados sólo por hacer dos cursos al mismo tiempo

Hacer dos cosas a la vez puede ser una cualidad que por muchas personas sean bien vistas, aunque los expertos en productividad opinan lo contrario. Pero ya no solo porque esto provoca que no se sea más productivo, sino que incluso se llegue al punto de perder el empleo, como ha ocurrido en la consultora EY de Estados Unidos y que ha recogido Financial Times. Una consulta que en el pasado ya ha sido noticia dentro de las Big Four por el exceso de horas en los trabajadores.

Según el artículo publicado, han sido varios los empleados de la consultora EY (Ernest & Young) los que se han visto en la calle por una grave vulneración de la ética del trabajo. Y esta grave vulneración se trata de hacer precisamente dos tareas de manera simultánea, como es un curso mientras se está trabajando.

La multitarea puede ser el fin de tu carrera profesional

"Nuestros valores fundamentales de integridad y ética están en el centro de todo lo que hacemos. Recientemente, se tomaron medidas disciplinarias adecuadas en un pequeño número de casos en los que se determinó que algunas personas habían infringido nuestro código de conducta global y la política de aprendizaje de EEUU”. Estas han sido las palabras oficiales que ha dado esta consultora para justificar los despidos de sus empleados por infringir su código ético.

Los consultores despedidos habían asistido a dos formaciones online de manera simultánea mientras estaban en su puesto de trabajo. Algo que para muchas personas puede parecer que es un hito en la productividad, pero que en la realidad les ha costado su puesto. Si bien, manifiestan que no conocían que esto no se podía hacer y que buscaban aprovechar estas sesiones de formación.

La consultora apuntaba a que sus empleados aprovecharan al máximo las formaciones recibidas, y como contaban en su puesto con tres monitores, decidieron estar en varias formaciones para poder recibir nuevos conocimientos. Y también ahorrar tiempo.

El problema llega cuando estas formaciones son obligatorias de la propia consultora, teniendo que ir recogiendo una serie de créditos que dan estas formaciones para tener los cuarenta que eran necesarios para poder seguir progresando en la compañía. Pero ahora la empresa ha decidido especificar que se debe estar al 100% en una formación sin poder compaginarla con otra. En concreto los emails incluyen el siguiente texto en relación con los hechos de estos dos consultores:

Completaran esta actividad de aprendizaje con integridad, incluida su presencia durante todo el contenido y las interacciones de clase. No debes adquirir ningún otro aprendizaje mientras completas esta actividad.

Los empleados han mostrado su gran sorpresa, y reconocen que hay una gran cantidad de personas que realizan multitarea en la empresa. Llegan a reconocer que hay compañeros que hacen dos llamadas simultáneas y encienden la cámara en una de ellas cuando necesitan hablar.

Pero el hecho de ser realmente duros en cómo se hacen las formaciones tiene una razón: la Comisión de Bolsa y Valores multó a la consulta con 100 millones de dólares al detectar que los empleados hicieron trampas en sus exámenes de ética. A partir de ese momento quisieron que los trabajadores estuvieran al 100% en las formaciones.

