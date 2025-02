"Si no puedes casarte y formar una familia, rescindiremos tu contrato": la idea de una empresa china para fomentar la natalidad

Una empresa china amenazó hace unos días a sus empleados con despedir a los y las solteras o personas divorciadas que siguieran sin casarse para finales de septiembre. La caída del interés que muchas personas tienen en casarse (que tiene muchas causas de peso detrás) llevan a una caída de la natalidad y esto lleva a plantear "soluciones" absurdas. Ya habíamos visto el caso de un polémico político en Japón que habló de prohibir a las mujeres tener hijos o estudiar pasados los 25 años.

Cabe decir que esta empresa ha tenido que anular ahora esta política que amenazaba con el despido a los empleados solteros y divorciados que siguieran sin casarse a finales de septiembre, tras las protestas que ha causado socialmente también por parte de funcionarios del gobierno.

El Grupo Químico Shuntian, con sede en la provincia oriental china de Shandong, anunció la medida el mes pasado. Querían que sus empleados aumentaran el interés por casarse. El anuncio, que se produce en medio de un esfuerzo del gobierno chino para impulsar las tasas de matrimonio y natalidad.

Piden reflexionar a sus trabajadores

La empresa, que cuenta con más de 1.200 empleados, comunicó a los trabajadores solteros de entre 28 y 58 años, incluidos los divorciados, que debían «resolver sus problemas matrimoniales personales» antes del 30 de septiembre.

"Si no lo has hecho en el primer trimestre, debes escribir una autorreflexión", decía el anuncio y luego afirmaba que "si no se ha completado para el segundo trimestre, la empresa llevará a cabo una evaluación". Para concluir que:

"Si no puedes casarte y formar una familia antes del tercer trimestre, la empresa rescindirá tu contrato laboral".

El aviso también criticaba a los empleados solteros por "no responder a la llamada nacional" para casarse y tener hijos, acusándoles de ser "desleales y desobedientes a los consejos de los padres".

«Este anuncio ha sido retirado porque algunas de las palabras utilizadas eran inapropiadas», han dicho desde la empresa en una llamada con CNBC.

Caída del interés en tener una familia

El Gobierno de China, que ahora es el segundo país más poblado del mundo después de India, ha estado tratando de avivar el interés de las generaciones más jóvenes por casarse y tener hijos ante el descenso de la natalidad y envejecimiento de la población.

El número de nuevos matrimonios en China se redujo en una quinta parte el año pasado, la mayor caída registrada en la historia, según datos del gobierno publicados este mes, mientras que la población descendió el año pasado por tercer año consecutivo, hasta los 1.408 millones.

China es un país que, durante años, tuvo una política muy restrictiva impidiendo a las familias tener más de un hijo (y si lo hacían se enfrentaban a altas multas) y ahora ve que su población está muy envejecida.

Al mismo tiempo, no hay que olvidar otro tema que hemos cubierto a menudo desde Genbeta: las generaciones jóvenes, como la Gen Z se enfrentan a altas tasas de desempleo y a un hastío generalizado por el modelo laboral tradicional de dedicar muchísimas horas diarias a la empresa.

