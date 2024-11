Un político plantea prohibir a las mujeres de Japón ir a la universidad. Es su idea para mejorar la natalidad y mano de obra

Japón está viviendo una enorme crisis de natalidad que afecta también a la escasez de mano de obra. El futuro que el país visualiza en el panorama laboral no es positivo por lo que el gobierno nipón quiere atraer mano de obra extranjera, ha propuesto medidas que faciliten que los jubilados puedan seguir trabajando, promueve entornos de trabajo flexibles e incluso Microsoft ha hablado de sus preocupaciones de que no quede gente para programar su software.

Pues en este contexto, Naoki Hyakuta, uno de los fundadores del Partido Conservador japonés está utilizando su canal de YouTube para lanzar ideas distópicas sobre otros panoramas posibles en el país, que han sido tan polémicas y ofensivas que le han llevado incluso a pedir perdón. Y, como no, el objetivo de sus ideas absurdas han sido las mujeres y los cuerpos de las mujeres.

Entre otros asuntos, el político conservador ha usado la red social de vídeos de Google para hablar de casos hipotéticos en los que en Japón se prohibiría a las mujeres de más de 25 años casarse o que fuera obligatorio extraerles el útero a las mujeres cuando cumplen los 30 años (la operación se llama histerectomía). Hyakuta lidera un partido que tiene alrededor de un año de edad y, por tanto, poca representación parlamentaria, pero la tiene.

Un vistazo a… 14 Trucos para aprovechar al máximo Youtube

El cuerpo y la libertad de las mujeres para imaginar hipótesis

En un programa de su canal de YouTube (donde tiene casi medio millón de suscriptores) transmitido hace unos días sobre la disminución de la tasa de natalidad, Naoki Hyakuta, el novelista y líder del Partido Conservador de Japón, dijo que existe una idea hipotética, que él personalmente no apoya, de que las mujeres "se hagan extraer el útero cuando tengan más de 30 años".

En ese mundo que él plantea de 'ciencia ficción', "las mujeres no podrían ir a la universidad a partir de los 18 años" y "una ley no permitiría que las mujeres mayores de 25 años se casen". Con estos extremos, igual las mujeres se animarían a tener hijos siendo muy jóvenes. Esto último no lo expresó literalmente pero era el trasfondo de sus hipótesis planteadas.

Un par de días más tarde, en un discurso en Nagoya, Hyakuta calificó esos comentarios como demasiado amargos y dijo: "Me retractaré y me disculparé porque hubo gente que los encontró desagradables". Hyakuta también se disculpó por ellos en su plataforma social X el mismo día, diciendo que era "innegablemente algo extremadamente duro".

Sus palabras son ofensivas por muchas razones

Cuando Kaori Arimoto, un miembro de alto rango de su partido que se unió a él en el programa de YouTube, sugirió que sus comentarios eran inapropiados, incluso si se enmarcaban como una historia de ciencia ficción, Hyakuta respondió: "Estaba explicando sobre la limitación de tiempo (que enfrentan las mujeres al dar a luz) de una manera sencilla". Dando a entender que las mujeres no deberían tener hijos después de los 30 años. Reddit, entre otras plataformas, recoge una gran cantidad de reflexiones por las cuáles la gente considera que este señor ha faltado el respeto de las mujeres.

El enfado que las palabras del parlamentario han suscitado no son de extrañar. Las mujeres del mundo, y no solo las japonesas, estamos hartas de ver a hombres utilizar nuestros cuerpos y libertades para plantear panoramas caóticos o de que decidan sobre nosotras en sus políticas conservadoras. El último gran ejemplo lo tenemos en Estados Unidos Unidos con la frase viral en redes sociales "Tu cuerpo, mi elección" o "Your Body my choice" que los hombres están usando en las redes para atacar a las mujeres tras la victoria de Donald Trump, quien pretende tomar medidas que restrinjan la libertad de elección de las mujeres sobre aspectos de sus propias vidas.

El Partido Conservador de Japón, fundado por Hyakuta en 2023 y ganó tres escaños en la elección de la Cámara de Representantes el 27 de octubre y cumplió con la condición para convertirse en un partido político nacional al asegurar más del 2% de los votos. Hyakuta ya había suscitado controversias anteriormente, por ejemplo, al afirmar que la Masacre de Nanjing de 1937 perpetrada por tropas japonesas en China nunca ocurrió.

Un pasado y presente traumático en Japón

Una mujer japonesa recordaba ayer mismo en una discusión en Reddit que en un país machista como es Japón, "si una mujer quiere ligarse las trompas, su marido debe dar su visto bueno y los médicos suelen ser bastante insistentes para evitar el procedimiento. Ahora tenemos a este payaso que es todo lo contrario" y pregunta a los hombres si pueden llegar a un punto intermedio a la hora de querer dictaminar lo que las mujeres pueden hacer con sus cuerpos. De hecho este es un tema que se ha llevado recientemente a los tribunales.

Hay que recordar, además, que Japón tiene un pasado traumático a este respecto: entre 1948 y 1996, con el fin de “prevenir el nacimiento de descendientes de mala calidad... y proteger la vida y la salud de la madre” se esterilizaba a mujeres forzosamente y sin consentimiento. Los detalles a fondo se conocieron gracias a una investigación que se inició en 2020.

La Ley de Protección Eugenésica fue aprobada en 1948 y permitía a los médicos esterilizar a las personas con o sin su consentimiento. Si una mujer tenía ciertas enfermedades, se la esterilizaba para evitar que tuviera descendientes que heredasen la enfermedad. Aquí se encuadran el albinismo, la distrofia muscular, la epilepsia, la sordera, si les faltaba una mano o un pie, entre otros.

Imagen | Foto de Levi Meir Clancy en Unsplash

Vía | Xataka