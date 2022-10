La nueva IA de Google genera vídeos de alta definición a través de una descripción que le hagas. Similar a DALL-E 2 pero en vídeo

Tú escribes un texto y la nueva herramienta Imagen Video de Google puede generar vídeos de alta definición. Para ello, utiliza un modelo de generación de vídeo base y una secuencia de modelos de superresolución de vídeo espaciales y temporales. Esta herramienta tiene la capacidad de generar diversos vídeos y animaciones de texto en varios estilos artísticos y con comprensión de objetos 3D.

More Imagen text-to-video results from Google. Just insane.. #aiart #digitalart pic.twitter.com/IB2hw1aufu