"Nunca antes he hecho un juego": este desarrollador programó su propio Flight Simulator en media hora, y todo con una IA

Desde que contamos con herramientas basadas en inteligencia artificial generativa, son muchos los usuarios que se han dispuesto a impulsar sus proyectos con ayuda de la IA. Y es que estas herramientas permiten incluso que, aquellos que no cuentan con conocimientos de programación, puedan lanzar sitios web, aplicaciones e incluso videojuegos con tan solo unos cuantos prompts que expliquen lo que queremos realizar.

Un caso reciente que llama la atención es el de Pieter Levels (@levelsio en X), un emprendedor que ha sabido aprovechar las oportunidades que brindan este tipo de herramientas. Entre decenas de proyectos en sus manos, ahora se ha embarcado en la tarea de crear un simulador de vuelo, pero solamente con herramientas de IA. Lo más sorprendente: en cuestión de media hora ya tenía una versión completamente jugable subida en la web.

Cómo crear un juego con IA en poco más de media hora

Tal y como ha compartido en su cuenta de X, Levels ha ido describiendo los progresos que ha tenido con su nuevo proyecto. Según afirma el emprendedor, no había hecho un juego nunca y quiso probar con un simulador de vuelo realizado en Cursor, el entorno de programación impulsado por IA. Levels usó Claude 3.5 Sonnet como chatbot en Cursor para obtener las respuestas.

El primer prompt que usó fue el de ‘crea un juego de vuelo en 3D para navegadores con rascacielos’, y tras ello fue perfilando su resultado hasta obtener una versión algo más avanzada.

Según afirma, en unas tres horas ya tenía una versión más o menos completa mientras se peleaba con la IA para obtener el código y el funcionamiento que esperaba. Sin embargo, tal y como admite en esta otra publicación, en una media hora ya tenía algo jugable a lo que agarrarse.

Imagen: Pieter Levels

Levels admite que el proyecto no ha ido viento en popa en todo momento, pero valora que al menos un 80% del tiempo así lo fue. Si bien ha habido veces en las que ha tenido que volver hacia atrás y repetir los mismos prompts para obtener mejores resultados, el emprendedor está satisfecho por cómo está avanzando la cosa.

Tal y como podemos comprobar, el juego no es lo más puntero que existe a nivel visual y aún faltan muchas opciones que sí podemos ver presentes en títulos similares. Sin embargo, no deja de sorprender cómo en cuestión de unas horas ha conseguido un resultado prometedor que no solamente se lo ha guardado para sí mismo, sino que cualquiera que entre en su web también podrá probarlo.

Según afirma Levels, todo su simulador está compuesto de un único archivo HTML. Desde entonces ha refinado en gran medida el juego, incluso ha añadido una opción multijugador para ver a otros usuarios que se conectan al mismo tiempo a jugar en el mapa.

La intención de Levels aquí no es convertirlo en un hábito profesional, sino más bien dar a entender que hoy día contamos con herramientas de IA muy potentes para impulsar nuestros proyectos, incluso si no tenemos los conocimientos necesarios de programación. Los modelos de IA son cada vez más potentes y, si los acompañamos con un entorno de programación que los aproveche, podemos crear cosas tan interesantes como el simulador de vuelo que muestra Levels.

Imagen de portada | Pieter Levels

