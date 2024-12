El plazo de Hacienda para hacer las devoluciones de la Renta 2023 se acaba: qué ocurre si aún no te llegó

2024 ya está llegando a su final. Esto suponen una gran cantidad de cambios que se avecinan en 2025 en materia laboral o fiscal. Además, muchos contribuyentes siguen con la mirada puesta en la Renta 2023 que se realizó en los meses de primavera y verano, y que todavía no se ha cobrado. Pero que no cunda el pánico: todavía hay tiempo.

La declaración de la Renta ocasiona un gran estrés para los contribuyentes. Cuando la presentamos a mitad de año nos encontramos con una baja transparencia que genera muchas dudas de cuándo se realizará la devolución en la cuenta bancaria. Este periodo de espera puede generar nervios por si se ha cometido algún error al realizar el modelo 100 que genere una inspección por parte de Hacienda.

Todavía pueden ingresar la Renta 2023 en plazo

Pero la realidad que Hacienda todavía tiene tiempo para hacerte la devolución. En el caso de que todavía el estado de la Renta 2023 esté 'En tramitación' y la devolución no te haya llegado, debes saber que la administración tiene hasta el propio 31 de diciembre para hacer la devolución de las cantidades que te hayan salido en el modelo 100.

A partir del 31 de diciembre, es decir, si ya entramos en enero, Hacienda tendrá que comenzar a pagar intereses sobre esta devolución a causa del retraso. En concreto, se aplica un 4,0625% de manual anual. Algo que quieren cambiar para que sea más justo hacia el contribuyente.

Pero a Hacienda no le interesa pagar estos intereses de demora. Es por ello que antes de fin de año se hace una tramitación masiva de muchas de las devoluciones que quedan pendientes. En mi caso particular, en la Renta 2022 tuve que esperar hasta el 29 de diciembre para que cambiara de estado y comenzara la senda para abonármela en la cuenta.

De esta manera, hay que tener mucha paciencia. En el caso de que siga tramitando y no te haya pasado a "En comprobación" puedes estar tranquilo. En el caso de que haya pasado ya a "En comprobación" debes saber que esta fecha del 31 de diciembre no se aplicará, y tendrás que esperar a que te haga un requerimiento de información seguramente porque algún dato no ha cuadrado en tu Renta.

Imágenes | iSawRed

En Genbeta | Hacienda anuncia novedades en el sistema de pago de la Renta 2024: trata de actualizarse a los sistemas actuales