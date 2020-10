Pornhub estrena un canal de educación sexual donde expertos enseñan muy gráficamente todo lo que quizá no aprendiste en la escuela

Pornhub no es uno de los sitios líderes de pornografía en el mundo solo porque tiene porno gratis, sino porque suelen llevar a cabo más de una campaña mediática inteligente con bastante frecuencia. Cosas como hacer el contenido premium gratis durante la cuarentena, o empezar incluso a producir documentales no pornográficos son algunos de los ejemplos más recientes.

La última novedad, y una bastante interesante, es su nuevo canal 'Sex Ed', en el que han publicado una serie de vídeos de educación sexual guiados por expertos en la materia, y que cómo podrías esperar, son bastante gráficos.

Muchos somos los que crecemos con una educación sexual muy poco completa porque el sexo sigue siendo un tema tabú, especialmente en las escuelas, por lo que mucha gente joven (y no tan joven) termina irónicamente buscando porno para entender su propio cuerpo.

Pues al menos en este caso Pornhub ahora tiene una serie de contenido verdaderamente educativo, en los que abarcan temas como las enfermedades de trasmisión sexual, la anatomía masculina y femenina (con más que dibujitos o modelos anatómicos), sexo seguro, condones, etc.

Pornhub Sex Ed is officially here! A Video Series of expert-guided Sex Ed that doesn’t shy away from showing the body and real anatomy🧡Watch at https://t.co/q9ImoYPC2N pic.twitter.com/0VzEU5flKj