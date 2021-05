Qué podemos esperar de la Microsoft Build 2021: foco en Windows 10, Edge y Teams

La conferencia para desarrolladores de los de Redmond, la Microsoft Build, está de vuelta. Al igual que el año pasado, la celebración se realizará de forma virtual por la pandemia y cualquiera podrá formar parte de ella descubriendo qué tiene preparado la compañía para los desarrolladores y, en última instancia, para los usuarios finales.

La Microsoft Build 2021 arranca este martes 25 de mayo con la presentación del máximo responsable de Microsoft, Satya Nadella, y se extenderá hasta el jueves 27.

Apostamos por noticias, sobre todo, de Windows 10 Sun Valley, Microsoft Edge y Microsoft Teams

Serán varias jornadas por delante en la que nos esperan un buen número de novedades y anuncios que, aunque no podemos aventurar con toda seguridad y algunos probablemente ni imaginamos, unos cuantos pueden llegar a intuirse por lo que hemos sabido hasta el momento y la programación preparada.

Apostamos por noticias, sobre todo, de Windows 10 Sun Valley, Microsoft Edge y Microsoft Teams; aunque seguro que la Build 2021 nos dejará mucho más.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Windows 10 Sun Valley, el "rejuvenecimiento visual radical"

Llevamos meses y meses hablando de Windows 10 Sun Valley y esta Build 2021 podría ser una ocasión fantástica para que Microsoft hable oficialmente de esta gran e importante actualización de su sistema operativo que se espera para los últimos meses del año.

De ella esperamos menús flotantes, esquinas redondeadas, nuevos iconos, un rendimiento mejorado, la integración de funciones del condenado Windows 10X y, en síntesis, aquel "rejuvenecimiento visual radical" del que hablaba una oferta de trabajo de los de Redmond para el equipo encargado de la experiencia de usuario de Windows. Está por ver si se avanzará algo, pero estás programadas dos sesiones con los títulos Qué hay de nuevo para el desarrollo de aplicaciones de escritorio de Windows y Qué hay de nuevo en Windows 10 para TODOS los desarrolladores.

El "rejuvenecimiento visual radical" que llegará con Windows 10 Sun Valley necesitará del acompañamiento de los desarrolladores que trabajan con el sistema de Microsoft

Si atendemos a lo sucedido y esperado para otras conferencias para desarrolladores de Microsoft, lo suyo sería que la compañía presentase a los desarrolladores las posibilidades del nuevo diseño del sistema operativo, así como las funcionalidades que van más allá de los cambios meramente estéticos e inciden directamente en la experiencia de uso de los usuarios. Involucrar a los desarrolladores, especialmente cuando van a lanzarse cambios tan importantes, resulta fundamental para que el previsible éxito de un alumbramiento semejante quede más asegurado.

Sería también deseable que los de Redmond se reafirmen en aquel planteamiento, puesto sobre la mesa hace más de un lustro, sobre Windows 10 como el sistema permanente. No una versión más, no un sistema que se verá sustituido por un nuevo Windows en unos años, sino más bien como la base sobre la que, mediante actualizaciones regulares, se va construyendo un único SO que evoluciona a lo largo del tiempo.

Microsoft Edge, el navegador a tener en cuenta

Para muchos, Microsoft Edge está resultando toda una revelación. El nuevo navegador de los de Redmond, desde que está basado en Chromium, se ha convertido en el favorito de numerosos usuarios que apuestan por él por su fiabilidad, su consumo limitado de recursos y sus funcionalidades que van más allá de lo típico. Por eso, y porque no para de evolucionar, es posible que repita el protagonismo que experimentó en la Build 2020.

Es probable que más allá de destacar los hitos conseguidos, se incida en el planteamiento ya conocido de fusionar la base de los códigos de la versión de escritorio y móvil en una sola. Una buena noticia para la propia Microsoft, y también para los usuarios, que podría acelerar la adopción de nuevas características y unificar, hasta cierto punto, las experiencias de uso en tiempo y forma.

Edge es una pequeña joya que Microsoft debe seguir puliendo y mimando

Microsoft Teams, impulsando la solución empresarial

Tras casi un año probando en modo preview la versión para usuarios de Microsoft Teams, la compañía lo lanzó de forma definitiva para uso personal y gratuito entre amigos y familiares hace unos días. Por otro lado, la versión empresarial se ha erigido como una de las soluciones para las relaciones laborales a distancia duranta la pandemia y, seguramente, para lo que pueda quedar de teletrabajo en muchas empresas una vez superada la crisis sanitaria.

Es por eso que no es descartable que Microsoft haga hincapié en esta solución y siga mejorándola con el objetivo de situarla al nivel de impacto, implantación y funcionalidades de rivales como Slack, Zoom o las herramientas de Google, Meet y Workspace, haciendo partícipes a los desarrolladores que pueden crear aplicaciones que se integren de diversas maneras con Teams. Una forma de llevará más allá no solamente mediante el desarrollo de puertas para adentro.