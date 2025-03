Reino Unido ya prepara su propio 'pajaporte': redes sociales y webs porno se exponen a grandes multas a partir de hoy

Los gobiernos cada vez son más insistentes en tener el control de los contenidos que se suben a Internet por una sencilla razón: es una herramienta a la que todo el mundo puede acceder. Por ello mismo, quieren proteger a los menores de acceder a contenido restringido para adultos o eliminar el acceso a herramientas que impulsen el terrorismo, que ofrezcan contenido sobre abuso infantil o cualquier otro acto ilícito.

En Reino Unido llevan años pensando la manera de abordar este tema y llegaron a la conclusión de establecer una serie de normas que toda plataforma digital debiera cumplir si no quiere estar expuesta a multas de gran calibre. El conocido 'Online Safety Act' (Ley de Seguridad En Línea de Reino Unido) entra en vigor hoy 17 de marzo, y cubre más de 100.000 plataformas accesibles desde el Reino Unido, entre ellas Google, Facebook, X, Reddit u OnlyFans.

La meta de Reino Unido: que las plataformas comiencen a ser responsables del contenido que se sube

El organismo regulador digital británico Ofcom comenzará desde ya a aplicar una serie de normas sin precedentes establecidas por el Online Safety Act, que obligan a las plataformas y servicios en línea a reforzar sus mecanismos de control y protección.

Esta legislación, que ya viene marcando pautas desde mediados de diciembre del año pasado mediante la exigencia de una evaluación de riesgos sobre contenidos ilegales (con fecha límite el 16 de marzo), supone un cambio radical en la forma en la que se gestionan los contenidos en Internet.

Bajo esta nueva normativa, las compañías deberán mejorar sus sistemas de moderación y los procesos de notificación para detectar y eliminar contenidos ilícitos. Esta serie de leyes ponen especial énfasis en la protección de menores y de colectivos vulnerables, exigiendo medidas proactivas que garanticen un entorno en línea seguro.

Para sitios web que alojen contenido pornográfico o potencialmente perjudicial, se contempla además la implantación, a partir de julio de 2025, de sistemas de verificación de edad. Estos controles podrán basarse en la presentación de un documento de identidad o en tecnologías de estimación de edad mediante el análisis de una fotografía, la cual será eliminada posteriormente.

El equivalente que tenemos en España es la 'Cartera digital beta', o como coloquialmente se le hace referencia en redes: 'pajaporte'. Si bien no es una medida que aún se encuentre vigente, la idea del Gobierno es que el usuario pueda acceder a contenido pornográfico una vez se haya completado la verificación de edad, posible a través de una aplicación vinculada a nuestro DNI.

El Online Safety Act marca un antes y un después en la regulación del entorno digital en el Reino Unido

El incumplimiento de estas obligaciones no está exento de severas multas. Las empresas que no se adapten a la normativa podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 18 millones de libras o el 10% de su facturación mundial, aplicándose siempre la cuantía mayor. Además, los directivos de las compañías infractoras se arriesgan a penas de cárcel de hasta dos años. Más allá de las multas y las condenas penales, Ofcom dispone de la potestad de retirar la presencia digital de aplicaciones y sitios web que no cumplan con la normativa, lo que podría implicar su exclusión del mercado británico.

La legislación abarca a más de 100.000 servicios online, desde gigantes tecnológicos como Facebook, Google o X hasta plataformas como Reddit y OnlyFans. Las empresas deben adoptar medidas para combatir no solo la difusión de fraude, terrorismo y material de abuso sexual infantil, sino también otros daños como el fomento del suicidio, la difusión de pornografía extrema o la venta de drogas.

Con el objetivo de evitar incumplimientos, Ofcom ha publicado códigos de conducta que establecen una serie de medidas que las plataformas deben seguir. Entre ellas, se encuentra la ocultación, por defecto, de los perfiles y ubicaciones de menores a usuarios desconocidos. También se exige la implementación de herramientas que permitan a las mujeres bloquear y silenciar a quienes las acosen. Otra medida clave es la creación de canales específicos para denunciar casos de fraude digital. Además, se insta a las empresas a utilizar tecnología de “hash matching” para identificar y prevenir la propagación de imágenes ilícitas, tanto de terrorismo como de “revenge porn” o contenido íntimo no consentido.

En este contexto, diversas voces del ámbito tecnológico y jurídico han manifestado tanto su apoyo como sus reservas. Tal y como muestran desde The Guardian, el secretario de Tecnología, Peter Kyle, aseguró que la lucha contra los contenidos ilegales es “solo el principio” y enfatizó que "en los últimos años, las empresas tecnológicas han considerado la seguridad como algo secundario. Eso cambia hoy".

Por otro lado, Jon Higham, director de política de seguridad en línea de Ofcom, manifestó su preocupación al señalar que, pese a las recomendaciones, muchas de las plataformas más grandes aún no han implementado todas las medidas exigidas: "No creemos que ninguno de ellos esté cumpliendo todas las medidas", aseguraba.

Además de ello, expertos legales como Mark Jones, han destacado que estas medidas suponen una transformación radical en la gestión de contenidos nocivos, obligando a las empresas a "adoptar una postura proactiva frente a los riesgos". No obstante, la normativa también ha sido objeto de críticas. Por ejemplo, el vicepresidente estadounidense JD Vance ha manifestado que, según su opinión, la libertad de expresión en el Reino Unido está “en retroceso”. En respuesta a estas inquietudes, Peter Kyle declaró que "nuestras normas de seguridad en línea no están sujetas a negociación. Están en los estatutos y seguirán estándolo".

El Online Safety Act marca un antes y un después en la regulación del entorno digital en el Reino Unido. Al imponer obligaciones estrictas y establecer sanciones severas, la legislación no solo busca erradicar contenidos ilegales y proteger a los usuarios más vulnerables, sino que también sienta las bases para una gestión más responsable de la seguridad en Internet a nivel global. Eso sí, para ello los gobiernos comenzarán a tener más control sobre el contenido en línea y la información de los usuarios, un precio que no todo el mundo estará dispuesto a pagar.

Imagen de portada | Christin Hume

