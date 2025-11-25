El restaurante de Elon Musk acaba de abrir y ya se enfrenta a un problemón: su chef, la cara visible del proyecto, abandona

Una de las figuras más visibles del Tesla Diner es, como no, el encargado de la cocina, el chef Eric Greenspan. Ahora, cuatro meses después de su apertura, el restaurante de Elon Musk se enfrenta a un problema y es que el creador de los platos ha decidido abandonar.

Eric Greenspan fue contratado en primavera para desarrollar el menú y dotar al restaurante de una identidad culinaria y confirmó a Los Angeles Times que se retira del proyecto para finalizar la apertura de Mish, una tienda de delicatessen judía que lleva planeando varios años.

En declaración, explicó que gestionar ambos establecimientos simultáneamente le requiere de mucha atención y él prefiere dedicar por completo a Mish. "Dejo el proyecto Tesla Diner para centrarme en la apertura de Mish, mi tan esperado restaurante judío. Proyectos como Mish y Tesla Diner requieren mucha concentración y atención".

De todos modos, en la web se puede ver un menú basado en hamburguesas, sandwiches, perritos calientes y café y té matcha en diversas versiones.

Un momento de cambios

El momento es complicado ya que el restaurante de Tesla está realizando cambios. De acuerdo con Jeux Video, el Diner está a punto de abandonar su formato actual. Desde su apertura, el establecimiento ha funcionado principalmente como autoservicio: se pueden pedidos a través de la pantalla central de los vehículos Tesla, luego se recoge en el mostrador y se puede comer en las mesas que hay en el local.

El acceso está abierto para todo el mundo, conductores de Tesla o no, a pesar de que la experiencia fue diseñada para coincidir con los horarios de carga en los Supercargadores adyacentes. Este modelo desaparecerá en enero, segun las informaciones hechas públicas.

Parece ser que Tesla adoptará una estructura de restaurante tradicional con servicio a la mesa: pedidos en la mesa, camareros dedicados y una organización más convencional. La transición deberá entonces a cabo mientras el chef responsable de establecer la oferta culinaria del restaurante ya no participa en el desarrollo del proyecto.

Además, el restaurante quiere ir más allá de Los Ángeles. Elon Musk ya ha mencionado futuras ubicaciones en Palo Alto y Austin.

Altibajos del proyecto

Menú de Tesla Dinner

Eric Greenspan dirigía Foundry en Melrose, el Grilled Cheese de Greenspan y ayudó a inaugurar Mr. Beast Burger. Ahora su plan es abrir el proyecto para abrir Mish, una tienda de delicatessen judía. Además, hace unos días Greenspan eliminó todas las publicaciones en su Instagram sobre el Tesla Diner, aunque no se sabe si hay algún tipo de problema entre él y la empresa.

Hay que recordar que tras su apertura, el Tesla Diner fue escenario de protestas inmediatas de grupos como Resist the Coup. Los manifestantes quisieron expresar su descontento con la participación de Musk en la reducción del gasto del gobierno estadounidense a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental o DOGE, un espacio desde el que el magnate se dedicó a despedir a miles de personas.

Apenas dos semanas después de su apertura, alrededor del 5 de agosto, el restaurante eliminó la mayor parte de su menú y dejando una oferta muy recortada de opciones. En aquel momento, Greenspan declaró a Eater que el menú estaría en constante evolución y que los cambios se debían a una "demanda sin precedentes".

