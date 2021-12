Subdivx cierra tras 20 años compartiendo subtítulos: "los dueños de los derechos no se dan por vencidos y al final siempre ganan"

Subdivx.com, una de las páginas de subtítulos para series y películas más conocidas que existen para los hispanohablantes, ha anunciado su cierre tras casi dos décadas de historia. La web sigue activa, lo que puede comprobarse mirando que aún hoy mismo ha habido usuarios que han compartido subtítulos de contenidos que originalmente son en otros idiomas. Pero su creador ha anunciado esta decisión.

La razón es que no puede más con las denuncias por Copyrights que recibe de forma constante por empresas como Comeso. De acuerdo con el administrador de la plataforma, una persona de Argentina conocida con el sobrenombre de ‘Deif’, al terminar este 2021 se cerrará el sitio definitivamente.

Primero, el administrador publicó este comunicado en la web oficial:

Hola amigos. A nadie le gusta dar malas noticias, pero lamentablemente tengo que informarles que a fin de año, cerraremos el sitio definitivamente. Me gustaría poder mantener subdivx abierto mil años más, pero no puede ser. Los dueños de los derechos no se dan por vencidos, y seamos realistas, al final siempre ganan. Descárguense los subs mientras puedan. Gracias a todos los creadores por el aguante, fue lindo mientras duró…

Tras esto, Deif ha hablado con el periodista Ricardo Sametband para el periódico La Nación y afirma que hay compañías denunciando sus contenidos constantemente en distintas plataformas sociales y también frente a los proveedores de hosting para dar de baja Webs como esta.

Estuve hablando con Deif, el creador de Subdivx https://t.co/dQ7C6OtzEf pic.twitter.com/3AfVBUOTBg — Ricardo Sametband (@rsametband) November 30, 2021

Como ha logrado Comeso este cierre

Imagen publicada en ohmygeek

Comeso es una compañía alemana que gestiona la protección de derechos de autoría para terceros y lleva en disputa con Subdivx desde hace tiempo. El último capítulo fue una amenaza a la empresa eStruxture, la firma de hosting donde se almacena esta web.

Según el fundador de Subdivx, para Comeso "los subtítulos tienen copyright, y nos vienen persiguiendo con eso hace años; nunca pasó nada con los hostings en Canadá, pero ahora se cansaron, evidentemente. Hace un rato recibí un mail del hosting actual, diciendo que nos dan de baja a fin de año y la verdad que ya no tengo energía para volver a subir el sitio a otro nuevo”.

eStruxture, la firma de hosting, decidió dar de baja esta web de forma unilateral, según el comunicado de Deif.

Este tipo de disputas por los derechos de autoría en cuanto a los subtítulos no es nada nuevo. Hay que recordar que en 2015 cerró la web Subtítulos.es por "leyes draconianas". Esta web había nacido después de que Wikisubtitles, la precursora (que era española) de este tipo de plataformas que permiten traducciones colaborativas, también echara el cierre.

Otro capítulo destacable y reciente data de 2017, cuando la corte holandesa declaró ilegal la creación de subtítulos hechos por fans sentenciando que estas prácticas podían ser castigadas con multas o cárcel.

Hay que decir que el lema de Comeso es "Piracy ends where we begin", pero en su cuenta de Twitter no han actualizado desde 2013, por lo que no hay informaciones respecto a estas novedades.