Si tienes entre 30 y 50 años en España, las empresas te quieren. Si estás por debajo o por encima, no hacen esfuerzos por integrarte

Hace unos días veíamos que los jóvenes lo tienen difícil para encontrar trabajo. No es porque no haya, sino que las empresas no se fían de su ética laboral.

Una investigación concluía asuntos como que muchos empleadores creen que les faltan habilidades para comunicarse en el cara o cara y otros afirmaban que había gente de la generación Z, recién graduados, a los que habían entrevistado y que les habían pedido sueltos muy altos.

Ahora tenemos que según datos del informe Oferta y Demanda de Empleo en España de Infoempleo y Grupo Adecco, un 35,76 % de las empresas que han sido consultadas tendrá problemas para renovar su plantilla cuando sus actuales empleados comiencen a jubilarse en los próximos años.

Y, lo peor es que, en este caso en España, no quieren a gente muy joven pero también se ve una reticencia a contratar a gente mayor de 50 años.

Plantillas envejecidas en España

Entre otros asuntos de este informe, destaca que el 54,3 % de las empresas afirma tener menos de un 15 % de su plantilla formada por personas menores de 30 años. Mientras, solamente el 6,62 % de las empresas encuestadas en España tiene una plantilla donde más de la mitad de las personas están menos de 30 años.

Y, además, desoyendo lo que dicen los expertos en Recursos Humanos sobre que la mayor razón que las personas de la generación Z y de los millenials para dejar su trabajo es si ven que están en un sitio sin falta de oportunidades de desarrollo y que es importante invertir en formación.

Concretamente, el 72 % de las compañías que han participado en el informe no cuentan con programas de formación para atraer a nuevo talento o para llegar a integrarlo. Esto, a pesar de que más de un tercio de las empresas sienten que los candidatos que se presentan a sus vacantes no tienen la formación adecuada para poder realizar esas tareas.

Limitación en contratar a mayores de 50 años

Al mismo tiempo, encontramos grandes limitaciones entre las empresas cuando hablamos de personas mayores de 50. Aunque la media de edad es bastante alta en muchos de los sectores, luego vemos que el 71,52 % de las empresas encuestadas aseguran que no cuentan con directrices para contratar a candidatos mayores de 50 años.

Como recuerda Infoempleo, otro dato que afecta al negativamente a este Relevo Generacional, es que un 87,42 % no cuenta con medidas específicas para mejorar la convivencia entre trabajadores de distintas generaciones (Boomers, Millennials, Gen X, Gen Z), ni cree que sea necesario ningún plan para ello. La brecha generacional, pues, será enorme ante las muchas diferencias cultural que cada vez más conocemos en el lugar de trabajo.

Esto es así frente a un escaso 12,58 % que sí realiza actividades para favorecer esa relación intergeneracional, como cursos de aprendizaje combinado, planes de carrera personalizados o mentoring inverso, entre otras acciones.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2023.

