Alcanzó el éxito junto a Elon Musk en su primer gran proyecto y revela qué lo hace diferente “la gente pensaba que estaba muy, muy loco”

El éxito de Elon Musk es indiscutible. Ha logrado fundar y llevar a la cima numerosas compañías, convirtiéndose en una de las personas más ricas del mundo. Pero, ¿cuál es la clave detrás de su impresionante trayectoria? Uno de sus antiguos socios ha arrojado luz sobre esta cuestión.

Peter Thiel, empresario alemán y cofundador de PayPal junto a Musk a finales del siglo pasado, habló sobre su experiencia trabajando con él durante una entrevista en el Aspen Institute en 2024. En ella, compartió detalles sobre cómo él y otros miembros del equipo veían a Musk cuando empezaba a esbozar los que luego serían dos gigantes de la industria: Tesla y SpaceX.

Elon Musk no tiene miedo al riesgo

A lo largo de los años, muchas personas han ofrecido su perspectiva sobre lo que supone trabajar con Musk. Uno de ellos fue Andrej Karpathy, exdirector de inteligencia artificial en Tesla, quien llegó a afirmar: "Es difícil describir lo único que es", en referencia a su experiencia colaborando con Musk durante cinco años. Algo que todavía siguen explorando las personas que trabajaron con el.

Ahora, Thiel ha revelado que en la década de los 2000, mientras Musk trabajaba en los inicios de Tesla y SpaceX, incluso dentro de PayPal se pensaba que "estaba muy, muy loco". No solo lo creían así observadores externos, sino también sus propios compañeros de trabajo.

Tal era la percepción, que en el libro que Thiel y David Sacks (también directivo de PayPal) escribieron sobre la compañía, el capítulo dedicado a Musk llevaba por título: El hombre que no sabía nada del riesgo. En la entrevista, Thiel comentó: “Podría contar muchas historias sobre Elon”.

En aquella época, tanto Tesla como SpaceX eran vistas como apuestas completamente descabelladas. ¿Quién apostaría por una nueva compañía de coches eléctricos o por una empresa privada de cohetes? Pero los años demostraron que Musk no solo las impulsó hacia el éxito, sino que revolucionó dos industrias enteras.

“Si una de esas empresas hubiese tenido éxito, uno podría pensar que fue suerte”, reflexiona Thiel. “Pero cuando ambas lo logran, y además eran consideradas totalmente locas en los 2000, hay que reevaluar. Tal vez los demás somos demasiado reacios al riesgo, o hay algo sobre el riesgo que él entiende y nosotros no”.

Cualquier persona tendría bastante miedo a la hora de entrar en un terreno tan embarrado como es crear una empresa que tiene un objetivo tan alejado de la realidad que se está viviendo. Pero Musk demostró que no tiene miedo a este riesgo, ya que si cree en algo va a tratar de conseguirlo a toda costa.

La conclusión de Thiel es clara: “Nunca apuestes contra Elon”. Su historial demuestra que, por muy arriesgadas que parezcan sus ideas, tiene la capacidad de llevarlas a cabo... y triunfar.

El propio Musk no tardó en responder a su antiguo socio. A través de su cuenta de X, escribió simplemente: “Peter tiene razón en todos los aspectos”. Su éxito no solo le ha consolidado como uno de los empresarios más influyentes del siglo XXI, sino que también le ha llevado a ocupar puestos relevantes en el ecosistema tecnológico y, recientemente, en entornos de influencia política y económica global.

Imagen | Flickr (Dvids)

