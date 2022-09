Twitch ahora sólo da soporte a Chrome, Edge y Firefox: deja de lado al segundo navegador más usado del mundo

Estos días no están siendo demasiado buenos para Twitch, tras el enorme fracaso que ha sufrido con el evento de Ringcraft o la polémica generada en torno al cambio de contratos de 70/30 a 50/50. Todos estos problemas de comunicación ahora se trasladan también a las redes, ya que se han incendiado al anunciar que Chrome, Edge y Firefox son los únicos navegadores compatibles con su plataforma. Se destaca que Safari no está dentro de este conjunto de navegadores.

En la tarde de ayer, Twitch presentó numerosos problemas a la hora de querer iniciar una transmisión. Aunque en principio esto es algo que estaba totalmente solucionado, en el día de hoy han publicado un nuevo tweet afirmando que se debe iniciar sesión con los navegadores compatibles: Chrome, Firefox y Edge.

Con un simple tweet obviamente se generó una gran controversia a su alrededor. Esto es algo de lo que peca Twitch, donde la comunicación no es su fuerte en los últimos años. Después fue el CPO de Twitch, Tom Verrilli, el que aclaró que esta limitación es completamente temporal para poder combatir las redes de botnets. De esta manera todos vamos a tener que hacer uso de estos navegadores, y el resto dejará de funcionar en las próximas horas.

Y esto es un grave problema, sobre todo si hablamos de Safari. Debemos recordar que este es el segundo navegador más utilizado a nivel mundial, después de Chrome. Esto hace que sean muchos los usuarios y también creadores que sea ven afectados por este fallo de Twitch y la decisión de limitarse a estos navegadores y dejando de lado a uno de los principales para optar por otros con menor cuota de mercado.

🔧 Seeing an error when logging in? Be sure you are using a supported web browser (Chrome, Firefox, or Edge), and your browser is fully updated!



We have a help article to help troubleshoot this coming soon!