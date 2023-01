Twitter quiere contratar a ingenieros de Microsoft: así es la prueba que les hacen pasar antes de nada, incluso a los senior

El creador de la reconocida newsletter The Pragmatic Engineer, Gergely Orosz, ha contado en su perfil de Twitter que esta red social propiedad de Elon Musk está tratando de reclutar ingenieros de Microsoft (de los que viven en Bay Area en San Francisco, por la zona de Silicon Valley).

Lo chocante de la información es que Twitter, en este proceso de selección, acaba pidiendo a los profesionales que pasen, entre otros, una prueba: un test de HackerRank.

What I’m hearing: lots of Microsoft engineers based in the Bay Area are getting a “Hello from Twitter!” recruiter reachout from Twitter recruiters.



It’s good news for us Twitter users that Twitter seems to be upping their recruitment activity. If you end up interviewing, DM me.