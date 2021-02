Wikimedia está recibiendo 90 millones de peticiones diarias para ver esta foto y nadie sabe por qué ni para qué

La Fundación Wikimedia ha publicado que está recibiendo millones y millones de peticiones diarias desde la India de usuarios que quieren hacerse con la fotografía de una flor de color lila.

Lo que llama la atención es que estas solicitudes “proceden de IPs muy diferentes y siguen un patrón de tráfico diario, por lo que suponemos que hay alguna aplicación móvil que se utiliza predominantemente en la India y que enlaza a la imagen para, por ejemplo, ponerse en la una pantalla de inicio”.

Las 90 millones de solicitudes diarias “de media”, siguen un patrón similar. Los administradores de Wikimedia dicen que están barajando la hipótesis de que una aplicación muy usada en el país asiático esté enlazada con esa fotografía para algún tipo de uso común como que sea la imagen que la app muestra en portada.

URL:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/AsterNovi-belgii-flower-1mb.jpg/1280px-AsterNovi-belgii-flower-1mb.jpg

Referer: "-"

User-Agent: "-"

Es decir, que este flujo de peticiones llega desde el agente de usuario "-" y, como puedes ver en el gráfico que ha publicado la web de páginas vistas de Wikimedia (pageviews.toolforge.org) y ha compartido Mixx.io, arrancó en julio de 2020 con unos 65 millones de peticiones diarias y ha subido sin cesar desde entonces, manteniéndose en alrededor de 90 millones diarios.

Esto ha abierto un foro en Phabricator de Wikimedia sobre las posibles causas del éxito de la flor. La teoría de que pueda ser una aplicación es discutida por algunos usuarios. Vale que India cuenta con una inmensa cantidad de habitantes (casi 1.400 millones según Countrymeters), pero si es una app, tiene que ser un que sea realmente popular.

En general, los usuarios del foro afirman que es confuso cuál pueda ser el origen de estas solicitudes. Y los que se deciden a opinar sí que creen que la teoría de la app puede ser la más acertada.

Dice el usuario mforns que es difícil que una app sea tan sumamente popular a no ser que sea obligatoria y da la idea de que podría ser Aarogya Setu, la app desarrollada por el Centro Nacional de Informática del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información para reducir los contagios de Covid-19 y que es obligatoria entre los ciudadanos de la India.

Sin embargo, si buscas información de esta herramienta móvil, la flor lila de Wikimedia no aparece. De hecho Neil Shah-Quinn, analista de producto en la Fundación, descargó la aplicación para comprobar la teoría y no encontró nada relacionado con la imagen de la polémica. El usuario ssingh afirma que a veces una app puede pedir algún recurso (por ejemplo, una imagen), sin llegar a desplegarlo.

La indagación de la foto misteriosa también ha llegado a Twitter y Chris Albon, Director de Machine Learning en Wikimedia publicó hace unas horas sobre este hecho. Dice que el "20% del total de las peticiones que llegan a uno de sus centros de datos es por esta imagen".

How transparent is Wikimedia?



Check out this actual, live ticket about an ongoing mystery. 20% of all requests to one of our data centers for media are for this image of a flower. Nobody knows why.https://t.co/IHrzpKGVbj pic.twitter.com/Cbw6pC9txd