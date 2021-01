Wikipedia: 20 años que cambiaron internet y el acceso al conocimiento en 10 hitos

Cada mes, más de 280.000 personas editan la Wikipedia en el mundo. Una cifra que puede resultar escasa si la comparamos con el número de individuos que pueblan el planeta, pero suficiente para haber convertido en una una realidad lo que, sin lugar a dudas, parecería una utopía si no existiera.

Pero existe afortunadamente para todos y este 15 de enero de 2021 está de aniversario: Wikipedia, la enciclopedia libre, cumple 20 años.

No queremos dejar pasar la oportunidad de sumarnos a esta celebración repasando las dos décadas de historia de este enorme repositorio políglota y colaborativo de conocimiento abierto a través de diez hitos logrados por la mayor y más popular obra de consulta en internet y, en general, uno de los veinte sitios webs más populares del planeta.

La mayor y más popular obra de consulta

Decíamos que la Wikipedia es la mayor y más popular obra de consulta en internet con seguridad porque así es. Esta enciclopedia libre, abierta a cualquiera tanto para su consulta como para su edición, acumula más de 50 millones de artículos repartidos en más de 300 idiomas.

A estos números se suman los más de 300.000 usuarios activos, los más de 80 millones de usuarios registrados, así como su decimotercera posición en la clasificación de las webs más populares de Alexa. Es la referencia por excelencia del conocimiento en la red de redes.

Es una organización sin fines de lucro

Pese a su tamaño, influencia, popularidad... Wikipedia no tiene ánimo de lucro. En 2003 fue creada la Fundación Wikimedia a partir de Wikipedia y Nupedia, el proyecto a raíz del cual surgió la enciclopedia libre.

Esta organización se creó, en gran medida, tras un polémico episodio protagonizado por cuatro editores españoles de la Wikipedia. Ante la posibilidad de que la enciclopedia incluyese publicidad, entre otros motivos, crearon la Enciclopedia Libre Universal en Español manteniendo un pulso por el riesgo de facebookización. "Si nuestras contribuciones eran desinteresadas en favor de la globalidad de internet, no queríamos aceptar que una empresa con ánimo de lucro hiciera negocio con ellas", recuerda en un hilo Javier de la Cueva, uno de los protagonistas. Los creadores recapacitaron y Wikipedia pasó de estar administrada por la empresa Bomis a funcionar gracias a una fundación.

1 millón de artículos en 5 años

Fue en 2006 cuando la Wikipedia en inglés, la primera, llegó a la redonda cifra de 1 millón de artículos escritos. El artículo que puso el marcador en los siete dígitos fue el dedicado a la estación ferroviaria de Jordanhill, situada en Escocia.

La Wikipedia en alemán logró el millón de entradas en 2009, la versión en francés en 2010 y la versión en neerlandés en 2011. La Wikipedia en español no alcanzó la cifra hasta el 2013. En la actualidad, de las 300 ediciones de la enciclopedia libre diecisiete superan el millón de artículos.

La enciclopedia con mayor número de artículos de la historia

Durante siglos y siglo, la enciclopedia con más artículos fue la concoida como Yongle Dadian. Es una enciclopedia encargada por el emperador chino Yongle, de la Dinastía Ming, en 1403. Un proyecto de gran envergadura en el que trabajaron dos millares de eruditos tratando todo tipo de disciplinas y campos.

El récord, conservado durante tanto tiempo, lo perdió en 2007 en favor de Wikipedia. Ese año la versión en inglés superó los dos millones de artículos y se convirtió, por tanto, en la enciclopedia con mayor número de artículos de la historia. En su décimo aniversario, el conjunto de la Wikipedia sumaba más de 17 millones de artículos. En 2007, también, la enciclopedia libre consigue llegar a los cinco millones de usuarios registrados.

Apagón contra las propuestas de ley estadounidenses SOPA y PIPA

El 18 de enero de 2021 la Wikipedia en inglés protagonizó una llamativa propuesta al apagarse en señal de protesta por las propuestas de ley estadounidenses Stop Online Piracy Act (SOPA) y Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA).

Esta acción consistió en un bloqueo impuesto por la propia plataforma que comenzó a las 5 UTC del 18 de enero de 2012 y terminó a la misma hora del día siguiente. Durante esas 24 horas, se impedía el acceso al contenido de Wikipedia mostrándose en su lugar una pantalla prácticamente negra en la que se leía «internet debe seguir siendo libre». Una manera de ejemplificar lo que puede suceder con la censura en internet. Las leyes, por cierto, se aplazaron y la Wikipedia oscurecida fue visitada por 162 millones de usuarios.

Alimento de la inteligencia artificial y de buscadores

Se estima que Wikipedia perdió 3.000 millones de visitas de búsqueda orgánica de Google en 2019. Una merma importantísima debida, aseguran desde SimilarWeb, a los resultados de cero clic. Es decir, a cuando un usuario busca en Google y encuentra una respuesta directa a la búsqueda sin necesitar entrar a una página web. En el caso del buscador de los de Mountain View, a través de los fragmentos que toma de Wikipedia y muestra directamente en la página de resultados.

Algo parecido sucede con asistentes virtuales como Alexa, Siri o el propio asistente de Google. Cuando le preguntamos algo, sobre todo cuando tienen que ver con temas generales, la respuesta no forma parte del contenido creado por las compañías responsables, sino del alimento proporcionado a las inteligencias artificiales que están detrás y que suele ser Wikipedia.

La última gran muestra del internet abierto y colaborativo

Google se fundó porque sus impulsores, Larry Page y Sergey Brin, entre otros muchos, creían que los buscadores que se financiaban a través de la publicidad iban a sufrir problemas de imparcialidad. Tendrían un sesgo hacia los anunciantes y se alejarían de las personas. Tiempo después, ese pensamiento cambió. La publicidad entró a formar parte de su proyecto y de muchos otros que idealizaron internet.

Wikipedia, sin embargo, ha conseguido lo que para el resto ha resultado imposible por uno motivos u otros. Es la última gran muestra de aquel internet de antaño, abierto y colaborativo, en el que todo se sostiene por el trabajo desinteresado de numerosas personas y el aporte económico de tantas otras que creen que un proyecto así vale la pena. En 2011, la Fundación Wikimedia registraba récord de donaciones. En los últimos años, pese a que las donaciones siguen siendo necesarias y eso nunca va a cambiar, su situación financiera es estable.

Historia contrastada, también a prueba de escépticos

Uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado siempre la Wikipedia es al de su reputación. Desgraciadamente, durante mucho tiempo la enciclopedia libre era sinónima de información poco fiable dado su carácter colaborativo, aunque tales afirmaciones resultaran injustas. La información inexacta solía atribuirse, jocosamente, a una consulta en la Wikipedia.

Sin embargo, con el paso del tiempo, este proyecto dedicado al conocimiento libre ha demostrado ser fiable y, sobre todo, transparente. Sus artículos están vivos, sí, son editables, también, pero todo eso pasa por las páginas de discusión, a la vista de todo el mundo. Se discute el contenido, las fuentes o la falta de ellas, la conveniencia de incluir ciertos detalles o no... Y, además, se cuidan una gran cantidad de artículos sensibles, que no puede editar un usuario cualquier, así como todos en general, manteniendo a raya las malas intenciones de quienes quieran perjudicar la información que se proporciona. Los artículos son, a su vez, una magnífica oportunidad de bucear entre las fuentes que acumulan y mostrarse escéptico, tratando de ir más allá de la información suministrada en busca de confirmaciones.

Un espacio digital y público razonablemente saludable

Pese a que en sus inicios se acusara a parte de los responsables con cierta responsabilidad de Wikipedia de marcar línea editorial, censurar y tratar mal a editores rasos, aquello pasó y Wikipedia ha demostrado que crear una enorme comunidad en internet, abierta y pública, puede ser posible desde el respeto y la sana comunicación. Sin el contenido dañino que desafortunadamente abunda en otras plazas públicas digitales.

Una gran base contra la desinformación

La página sobre Wikipedia que la propia enciclopedia tiene no oculta las acusaciones que ha recibido a lo largo de estas dos décadas. Ha sido criticada por exhibir sesgos sistémicos, estar sujeta a manipulación, giros en temas controvertidos, mezclar información real con otra confusa y falsedades o poseer prejuicios de géneros, especialmente en inglés, dado que la mayoría de sus editores son hombres.

De todas estas acusaciones la comunidad de wikipedistas se ha defendido incrementando las medidas de control, marcando artículos poco fiables, avisando en otros de la sensibilidad del tema y siendo más proactivos ante los intentos de desinformación que desde el inicio de su historia viven.

A ello se unen iniciativas como la de Wikimedia España, que ha creado un Laboratorio Wikimedia de verificación de datos y, de nuevo, la transparencia. Como gran ejemplo de ello, la lista de bulos surgidos en Wikipedia que documenta los engaños o intentos de engaño dados en la plataforma. El cuidado con la información proporcionada, sobre todo cuan más importante es, resulta de tal calibre que sitios como YouTube o Facebook utilizan los artículos de Wikipedia para ayudar a sus usuarios a detectar noticias falsas.

¡Feliz aniversario, Wikipedia!