Esta aplicación web gratuita nos permite crear listas para planificar y organizar todo tipo de proyectos

Muchas veces, a la hora de llevar a cabo un proyecto o una tarea, nos puede ser muy útil crear diferentes listas para saber qué cosas debemos completar. Es una buena manera de no olvidarse de ningún elemento y tenerlo todo a la vista.

Eso es justo lo que propone Columns, una sencilla aplicación web gratuita que nos permite ordenar listas en columnas. Ideales para "organizar pensamientos, notas, películas que queremos ver, etc."

Sencillo y con un diseño limpio

Una vez que hayamos creado la cuenta, tendremos que elegir entre crear una cuenta individual o de equipo. Por defecto, nuestra cuenta ya viene preconfigurada con algunas columnas, a modo de inspiración: To Do, Watch List, Later y Archive.

Obviamente, estas listas podemos borrarlas y modificarlas, para así crear las que se adapten a lo que necesitamos. Para hacerlo, simplemente tendremos que pulsar en los tres puntos grises que aparecen en la parte superior derecha de cada columna.

Ahí también nos permitirá añadir a un miembro para que pueda colaborar en esa columna (ingresando el nombre o el correo electrónico), añadir un nuevo "card" (entrada o tarjeta), agregar un nuevo apartado o una nueva columna a la derecha.

A la derecha de todo veremos un signo "+" con el que crear una nueva lista. Una vez que hayamos creado las listas que necesitamos, simplemente tendremos que ir agregando los cards que van en cada una.

Un punto positivo es que cada card/entrada nueva puede llevar consigo un archivo adjunto, asignarla a otra persona o indicar en una fecha para que no se nos olvide de llevarla a cabo.

Como vemos, es una herramienta muy sencilla y con un diseño muy limpio, dos factores que se agradecen cuando quieres hacer descomponer un proyecto en tareas y poder ver en todo momento en qué fase te encuentras.