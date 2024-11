Bill Gates coincide con Sam Altman sobre el futuro de la IA: todos tendremos un asistente de IA que cambiará cómo trabajamos

Durante la reciente participación de Bill Gates en el podcast Possible, dirigido por Reid Hoffman y Aria Finger, el fundador de Microsoft analizó su opinión sobre cómo afectará la IA al empleo, y sostuvo conclusiones similares a las que Sam Altman, CEO de OpenAI, ya había promulgado en alguna ocasión... incluso en el propio podcasts de Gray.

Y es que, inspirado en su idea original de "un ordenador en cada escritorio y en cada hogar", Gates plantea ahora que cada persona tendrá un asistente digital: este agente, capaz de comunicarse con nosotros en lenguaje natural, nos permitirá realizar tareas complejas sin necesidad de software adicional y facilitará una nueva forma de interactuar con los datos.

Para Gates, la inminente existencia de 'agentes de IA' personalizados que actúen como sus asistentes integrales constituirá el próximo paso en la evolución tecnológica, la culminación de una era tecnológica en la que la IA se convierte en una extensión de las capacidades humanas, permitiendo a las personas centrarse en tareas de mayor valor añadido y redefiniendo el concepto mismo de trabajo.

"Todos tendremos un agente que nos ayudará a hacer las cosas… tu agente puede determinar qué partes son lo suficientemente importantes como para tomarte el tiempo de entenderlas".

Asistentes de cuello blanco, robots de cuello azul

Pero, si la IA va a impactar en todos los ámbitos de nuestra vida, posiblemente el que más lo termine notando sea el laboral. De hecho, la entrevista a Gates terminó girando en torno al impacto de los 'agentes de IA' personalizados tendrán tanto sobre los perfiles laborales de 'cuello blanco' como sobre los de 'cuello azul'.

Empleos de 'cuello blanco': Gates destacó el ritmo acelerado al que la IA se está introduciendo en los trabajos administrativos, "poniéndoles las cosas fáciles" a esta clase de empleados. Así, desde la automatización de informes legales hasta los diagnósticos médicos, la IA está facilitando procesos que antes requerían de habilidades específicas.

Gates destacó el ritmo acelerado al que la IA se está introduciendo en los trabajos administrativos, "poniéndoles las cosas fáciles" a esta clase de empleados. Así, desde la automatización de informes legales hasta los diagnósticos médicos, la IA está facilitando procesos que antes requerían de habilidades específicas. Empleos de 'cuello azul': Gates prevé que, a lo largo del próximo lustro, los empleados de las cadenas de montaje se verán afectados por la irrupción de la IA en su ámbito laboral:

"Los robots de 'cuello azul' ya están implementándose en la construcción, en el reparto y servicios de los restaurantes o limpiando las habitaciones"

Para Gates, el desafío será asegurar que los empleados humanos puedan desarrollarse en este nuevo contexto, adquiriendo habilidades que complementen las capacidades de las máquinas en lugar de competir con ellas.

Impacto en el empleo: cifras que revelan una transformación radical

Diversos estudios los temores de muchos sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Una encuesta reciente de ResumeBuilder indica que el 37% de las empresas que utilizan IA ya han reemplazado parte de su plantilla, y un 44% prevé despidos motivados por la IA en 2024. A nivel macroeconómico, el informe de McKinsey Generative AI and the Future of Work in America estima que casi 12 millones de trabajadores en Estados Unidos deberán cambiar de ocupación para 2030 debido a la IA.

En Europa, un estudio del Banco Central Europeo, titulado New Technologies and Jobs, sugiere que la introducción de nuevas tecnologías tendrá efectos "neutros o ligeramente negativos" sobre los ingresos de los trabajadores. En España, un análisis de Randstad prevé que la IA destruirá alrededor de dos millones de empleos, aunque se crearán 1,6 millones de nuevos puestos, resultando en una pérdida neta de 400.000 empleos.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Esta madre dejó de tomar decisiones para que la IA lo hiciera en su lugar. Vio que Claude, de Anthropic, es la más lista