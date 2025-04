Google quiere que hacer vídeos con IA sea tan fácil como crear imágenes. Así que ahora Gemini puede generarlos con Video 2

El uso de IA para generar imágenes ha inundado Internet en los últimos meses, generando toda clase de tendencias virales. Pero ahora Google pretende expandir esta creatividad al terreno audiovisual: la compañía ha comenzado el despliegue global de su modelo de vídeo más avanzado, Veo 2, a través de Gemini Advanced, su plataforma premium de IA.

Veo 2 destaca por su capacidad de generar vídeos de alta resolución (720p), con una duración de hasta ocho segundos, en formato MP4 y relación de aspecto 16:9. Esta herramienta permite a los usuarios transformar simples descripciones de texto en vídeos cortos, realistas y cinematográficos, y ya está disponible también en español, incluida España.

A través de simples prompts —descripciones escritas de escenas, personajes o conceptos— los usuarios pueden crear microhistorias visuales que oscilan entre el realismo y la fantasía

Alta fidelidad visual y realismo cinematográfico

Lo que distingue a Veo 2 de otros modelos es su entendimiento profundo de las leyes físicas del mundo real y de los movimientos humanos. Esto le permite producir animaciones con mayor fluidez, coherencia y detalle visual.

Esta tecnología, que antes solo estaba disponible a través de Vertex AI o VideoFX para usuarios expertos, ahora llega al público general gracias a Gemini Advanced, marcando un importante paso hacia la democratización del vídeo generado por IA.

Un enfoque en la seguridad y la transparencia

Consciente del potencial mal uso de esta tecnología, Google ha implementado varias salvaguardas: todos los vídeos generados con Veo 2 incluyen una marca de agua digital incrustada en cada fotograma mediante la tecnología SynthID, lo que garantiza la trazabilidad del contenido.

Además, el sistema puede rechazar la creación de vídeos que infrinjan las políticas de uso, gracias a una fase de prueba exhaustiva que incluyó ejercicios de red teaming (simulaciones para detectar vulnerabilidades).

Veo 2, también desde Whisk

Además de Gemini, Google ha incorporado Veo 2 a Whisk, una plataforma experimental que permite crear imágenes... y, ahora, también animarlas. Lo que diferencia a Whisk es que no sólo admite instrucciones textuales, sino también imágenes como punto de partida, lo que permitirá aplicar estilos a los vídeos basándose en una referencia visual previa (como, por ejemplo, un fotograma con estética Studio Ghibli). No obstante, esta herramienta aún no está disponible en España.

Facilitando la difusión

Uno de los puntos fuertes del ecosistema Gemini es la facilidad para compartir los vídeos generados: Google ha integrado funciones que permiten subir el contenido a plataformas como TikTok o YouTube Shorts con un solo clic desde el móvil, potenciando así la viralización de las creaciones de los usuarios.

Limitaciones y disponibilidad

Por el momento, la generación de vídeo con Veo 2 está reservada a los suscriptores del plan Gemini Advanced (parte del AI Premium de Google One), lo que implica un modelo de pago, al menos mientras se mantengan los altos requerimientos de cómputo que implica la producción audiovisual. Google no ha especificado cuántos vídeos se pueden generar por mes, si bien asegura que los usuarios recibirán avisos cuando se acerquen a ese límite.

Imagen | Google

