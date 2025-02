Esta IA de Google genera imágenes sin que tengamos que definirlas en texto: Whisk ya está disponible en más de 100 países

Las herramientas basadas en inteligencia artificial generativa han aparecido de manera exponencial desde que ChatGPT y DALL-E irrumpieron en nuestras vidas en 2022. En poco más de dos años, las cosas han cambiado mucho, y tal como vamos tiene pinta de que aún no hemos visto nada.

Como parte de las herramientas experimentales de Google, una que nos ha llamado especialmente la atención es Whisk. Y es que este nuevo juguete de la compañía nos permite mezclar varias imágenes para darnos un resultado que coja la esencia de las fotos que le hemos ofrecido. Ahora esta herramienta llega a 100 nuevos países.

Whisk llega a más países, aunque en Europa aún tendremos que esperar

Herramientas de generación de imágenes mediante prompts hay muchas. DALL-E, Stable Diffusion o Midjourney abrieron la veda, y desde entonces hemos conocido infinidad de sitios web y plataformas que integran este tipo de herramientas en sus servicios. Hoy día, cualquiera que tenga un móvil o un PC tiene también una herramienta similar integrada gracias a servicios como Google Gemini, ChatGPT, Copilot y demás.

Imagen: Google

Sin embargo, Google ha querido esta vez alejarse de los prompts para ofrecer una herramienta más fácil aún de usar. Y es que no será necesario escribir nada, sino escoger unas cuantas imágenes para mezclarlas y obtener un resultado que capte la esencia de todas esas imágenes.

Google Whisk aún no está disponible en Europa, pero podemos probarla si hacemos uso de una VPN. Whisk usa dos motores de IA. En primer lugar, Gemini traduce las imágenes que el usuario cargue a descripciones muy detalladas. En segundo lugar, Imagen 3 las transforma en nuevas creaciones combinando sujeto, fondo y estilo.

Para ello, lo único que tenemos que hacer es arrastrar las imágenes a la herramienta para definir sujeto, escena y estilo. El dónde introduzcas la imagen tiene importancia, ya que será la clave de que obtengamos un resultado que se amolde a lo que buscamos.

Tras ello, la IA generará variaciones de nuestra mezcla y si no nos gusta siempre podemos refinar el resultado con instrucciones basadas en texto. Además, podemos usar algunas imágenes como referencia con tres estilos predefinidos: sticker, pin brillante y peluche.

Whisk no busca ser una herramienta profesional de fotografía, sino una manera de que el usuario pueda experimentar con la IA y la generación de imágenes de una forma mucho más sencilla y sin introducir texto. A pesar de que cuenta con algunas limitaciones y que los resultados podrían no siempre convencernos, no deja de ser interesante el enfoque que Google le ha dado a esta herramienta.

