He probado el 'ChatGPT europeo', Le Chat, para generar imágenes: todavía estamos lejos del resto de IA

A nuestro alrededor, fuera de la UE, estamos viendo como las inteligencias artificiales no paran de aflorar y de mejorar. ChatGPT, Gemini, DeepSeek... son algunos de los ejemplos y desde la UE ya están viendo que se están quedando atrás. Incluso el informe Draghi lo deja claro. Esto hace que podemos tratar de destacar con una de las IA más poderosas de Europa que es Mistral.

Mistral nace de la mente de tres personas francesas que son Arthur Mensch, Timothée Lacroix y Guillaume Lample que tenían como objetivo enfrentarse a OpenAI con su producto. Es por ello que comenzó a trabajar en crear una inteligencia artificial eficiente, y el resultado ha sido Le Chat.

Generar imágenes con Le Chat gratis es posible

Le Chat está disponible para descargar en Android, iOS y también en su página web para poder usarla. A partir de aquí va a funcionar como otra IA cualquiera a la hora de introducir los prompts e incluso generar imágenes o vídeo. Aunque esto último solo para aquellas personas que quieran pagar por ello, salvo excepciones.

Como ocurre en otras inteligencias artificiales, hay opciones para poder tener un número limitado de intentos para generar imágenes al día. Esto mismo ocurre con Le Chat de Mistral, donde tendrás opciones de generar imágenes de manera gratuita y siempre que estés registrado.

Para ello simplemente tendrás que entrar en Le Chat a través de su app o la versión web y registrarte. Una vez que estés delante del cuadro del texto donde se introducen los prompts, deberás pulsar en el botón que hay en la parte inferior al lado del clip. Aquí selecciona "generación de imágenes".

Ahora puedes introducir el prompt que quieras que se genere. En mi caso lo he probado diciendo "Dibuja a un gato comiendo". Al momento comienza a generar la imagen y el resultado en mi caso no ha sido acertado. Pese a que la calidad de la imagen es realmente buena, el resultado no tanto ya que me ha generado a un gato leyendo un libro.

Aquí es donde primeramente he visto que esta IA no cuenta con una grandísima calidad. Pese a que es buena, se queda por detrás de la competencia como ChatGPT que si ofrece una generación mucho más exacta y más cuando hablamos de un prompt sencillo como este.

El razonamiento lógico no es lo que mejor se le da

Le Chat también falla en el razonamiento lógico, a diferencia del resto de las IA que sí han ido mejorando bastante en este sentido. Aquí vemos como al quitarle la opción de búsqueda y le comenzamos a hacer preguntas de razonamiento falla en algunas de ellas. Algo que cambia totalmente cuando le damos las herramientas de búsqueda, ya que las respuestas están en internet.

Prueba de razonamiento en Le Chat

Si es cierto que no es catastrófico, puesto que para otras muchas preguntas de razonamientos, aunque más sencillas, si vemos que hay una buena respuesta sin tener activa la función de búsqueda activa.

Esto nos hace ver que en Europa estamos todavía por el buen camino, pero quedan pasos por recorrer para llegar a la altura de las IA que tenemos en el mercado para poder hacernos un nombre. Al menos estamos bien encaminados, que no es para menos.

