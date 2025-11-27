HP planea despedir hasta 6.000 empleados como parte de un plan de adopción de IA para reducir costes

Silicon Valley vuelve a vivir una nueva sacudida laboral, esta vez protagonizada por HP, uno de los gigantes mundiales del sector de ordenadores personales e impresoras. La compañía ha anunciado un drástico plan de reestructuración que supondrá la salida de entre 4.000 y 6.000 empleados, aproximadamente el 10% de su plantilla global, en un proceso que se extenderá durante los próximos tres años y que se enmarca en una estrategia más amplia de integración masiva de herramientas de la inteligencia artificial en sus operaciones.

El mensaje subyacente de HP es claro: la IA no solo impulsa nuevos productos y servicios, sino que está transformando profundamente cómo operan las compañías, quién es necesario en ellas y qué tareas pueden automatizarse. De acuerdo con la dirección de la empresa, la IA puede integrarse "en casi todo lo que hacemos".

El movimiento se ha convertido ya en el recorte más significativo realizado por la empresa desde 2022 y coloca nuevamente a las grandes tecnológicas en el centro del debate sobre el impacto de la automatización y la IA en el empleo.

Una reestructuración impulsada por la IA

El presidente y consejero delegado de HP, Enrique Lores, anunció el nuevo plan coincidiendo con la presentación de los resultados del cuarto trimestre fiscal. Según explicó, la compañía ha puesto en marcha un programa corporativo dirigido directamente desde la cúpula ejecutiva con el objetivo de ahorrar alrededor de 1.000 millones de dólares en tres años, un ahorro equivalente a la reducción de 1 de cada 10 puestos actuales.

La clave, según la dirección, está en la aceleración del despliegue de aplicaciones de IA internas. HP afirma que los equipos que ya utilizan PCs con IA han logrado incrementos de productividad del 16%, impulsando la búsqueda de eficiencias en áreas como: desarrollo de producto, atención al cliente, ventas, fabricación y operaciones internas.

En cuanto a la distribución geográfica del recorte, aún no se conocen cifras por regiones. En España, donde HP emplea a unas 2.600 personas, las fuentes del sector señalan que el impacto podría depender del grado de especialización en tecnologías emergentes: suelen ser los perfiles menos alineados con las nuevas competencias en IA los más afectados en este tipo de procesos.

El plan, según el CEO de HP, forma parte de la estrategia global de la compañía en lo que respecta al "futuro del trabajo"

Las cifras tras el ajuste

Los resultados financieros presentados muestran una empresa que, si bien crece en ingresos, enfrenta tensiones internas y externas. HP prevé además costes de reestructuración de unos 650 millones de dólares, de los cuales 250 millones se contabilizarán en el ejercicio fiscal actual.

Por otro lado, la reacción de los inversores a los nuevos planes ha sido inmediata: las acciones de HP han caído alrededor de un 3% tras el anuncio de los despidos, profundizando una tendencia bajista que afecta al valor desde comienzos de año.

Ahora, uno de los retos inmediatos es el incremento acelerado del precio de la RAM, que actualmente representa hasta el 18% del coste total de un PC. HP anticipa presiones en márgenes durante la segunda mitad de su ejercicio fiscal, lo que ha motivado medidas como rediseñar productos con menos memoria o considerar la posibilidad de una subida de precios.

Una tendencia que se extiende por Silicon Valley

El anuncio de HP no es un caso aislado. La industria tecnológica estadounidense encadena semanas de recortes en múltiples compañías tras un año marcado por la inversión intensiva en IA generativa y automatización:

Amazon : ajuste global de 14.000 trabajadores , incluido un ERE en España para 1.200 de sus empleados.

: ajuste global de , incluido un ERE en España para 1.200 de sus empleados. Meta : salida de cerca de 600 empleados de su división de IA tras la reorganización liderada por Alexandr Wang, lo que ha coincidido con la marcha de Yann LeCun como jefe científico.

: salida de cerca de de su división de IA tras la reorganización liderada por Alexandr Wang, lo que ha coincidido con la marcha de Yann LeCun como jefe científico. Apple: eliminación de decenas de puestos en su área de ventas para agilizar estructuras comerciales.

Este escenario apunta a una nueva "fase de maduración" en el sector, donde la presión por mejorar márgenes, la competencia en sistemas de IA y la volatilidad macroeconómica están llevando a las grandes compañías a replantear sus estructuras laborales y procesos internos.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | De 21 empleados, 20 despedidos por la IA: "Recursos Humanos me acaba de avisar de que mi puesto de trabajo se automatiza al 100%"