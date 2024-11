De 21 empleados, 20 despedidos por la IA: "Recursos Humanos me acaba de avisar de que mi puesto de trabajo se automatiza al 100%"

El impacto de la IA sobre el mercado laboral es un tema polémico... y no cabe duda de que lo será más en los próximos años, ha medida que evolucione la tecnología.

Pues bien, en un reciente hilo de Reddit, un usuario compartió su experiencia personal tras descubrir que su puesto de trabajo como personal de producción de noticias locales va a ser eliminado debido a la implementación de un sistema de IA que automatiza completamente las operaciones técnicas.

El caso: una red de noticias adopta IA para reemplazar equipos técnicos

Según el relato del usuario 'aloafaloft' (nickname de Shawn Brice), una empresa ha desarrollado un sistema de IA capaz de asumir el control de todas las tareas técnicas de un noticiario.

En el modelo tradicional, la producción de noticias locales requiere de varias funciones técnicas esenciales, que se traducen en la necesidad de contar con un equipo de profesionales especializados:

Director técnico: Maneja tableros complejos para cambiar entre cámaras, reproducir videos y mostrar gráficos en pantalla.

Maneja tableros complejos para cambiar entre cámaras, reproducir videos y mostrar gráficos en pantalla. Operadores de audio: Ajusta micrófonos, música y efectos sonoros, y garantiza una sincronización adecuada durante la transmisión.

Ajusta micrófonos, música y efectos sonoros, y garantiza una sincronización adecuada durante la transmisión. Operadores de gráficos: Diseña y controla la aparición de elementos visuales como titulares y logotipos.

Con el nuevo sistema, todas estas tareas son asumidas por la IA, que gestiona las transiciones, el sonido y los gráficos de manera autónoma. Eso se ha traducido en que, en su canal de noticias local (KREM 2, en el estado de Washington), 20 empleados vayan a perder su trabajo, dejando únicamente al gerente encargado del mantenimiento del sistema automatizado, que se limita a coordinar las transmisiones y comunicarse con el personal que transmite en directo.

El impacto no se detendrá ahí. Según el usuario, la empresa matriz planea implementar esta tecnología a nivel nacional, lo que podría llevar al despido de decenas de miles de trabajadores en el sector de noticias locales:

"Esto no está creando nuevos empleos, sino eliminando puestos a nivel industrial sin ofrecer alternativas".

¿Qué hace exactamente esta IA?

El sistema no es simplemente una extensión de herramientas automatizadas tradicionales como Overdrive o Ignite, existentes desde hace tiempo y que, aunque simplifican diversas tareas, requieren supervisión humana.

El autor del hilo lleva una década usando esas herramientas, pero "nunca han automatizado el 100% de los trabajos técnicos", mientras que esta IA elimina por completo la necesidad de personal técnico en el control de producción.

"Esto no es simplemente lógica programada; es un sistema de IA que reemplaza a todos los técnicos de producción".

Más allá de los números

El relato de Bryce pone un rostro humano al impacto de la automatización, pues entre los despedidos hay trabajadores mayores, sin títulos universitarios y con pocas oportunidades laborales fuera del sector:

"Hay personas de 50 años, solteras, sin familia y sin otra opción laboral. No sé qué va a pasar con ellos".

Además, él mismo, a sus 30 años, reconoce enfrentarse a un panorama incierto después de haber invertido una década en adquirir habilidades que ahora resultan estar obsoletas.

Si bien algunos expertos argumentan que la IA creará nuevos puestos de trabajo, eso no significa que vayan a ir a parar a los que ya ha dejado en la calle

"No me lo creo"

"No me lo creo ni por un segundo. Es claramente un anuncio de Q.ai, cuyo sitio web no incluye ni un solo producto", asevera otro usuario, ante la afirmación de Brice de que el proveedor de la tecnología se denominaba 'Q AI'. El afectado, que ya ha publicado incluso su perfil en LinkedIn, reacciona como era de esperar:

"Ya publiqué mi perfil de LinkedIn. Si quieres una prueba fehaciente, aquí estoy" [adjunta foto].

"No es un anuncio. Honestamente, ni siquiera sé si esa es la empresa correcta. Podría ser 'Cue', 'Q' o 'Queue', no tengo idea. Mi primer pensamiento no fue 'déjame saber cómo se escribe exactamente esta empresa para poder investigarla', sino 'No me importa esa empresa. ¿Qué hace el sistema para que pueda saber si necesito cambiar de carrera?'. Francamente, no soy un inversor, no me importa la empresa que sea. Me importa cómo voy a ganar dinero para mí después de que me despidan".

