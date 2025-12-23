Los recién graduados de Kenia son la nueva mano de obra de la IA china: trabajan 12 horas al día por 5 dólares de salario

Según han podido comprobar diversas investigaciones, las empresas de IA están aprovechando discretamente la fuerza laboral joven de Kenia, contratando a estudiantes y recién graduados que lleven a cabo tareas necesaria a un precio barato. Lo que publica Rest of the World al respecto es que el trabajo se realiza a través de redes opacas de intermediarios y grupos de WhatsApp que funcionan como fábricas digitales.

La escasa protección laboral de Kenia y el creciente desempleo juvenil la han convertido en un foco de mano de obra barata para IA, lo que ha llevado a funcionarios y sindicatos a advertir sobre una nueva forma de colonialismo digital mientras el gobierno se apresura a redactar regulaciones. Ya hace tiempom que diversas organizaciones venían mostrando cómo muchas empresas de IA están usando mano de obra en diversos países de África pero sin un respeto claro a los derechos laborales.

12 horas por 5,4 dólares

Los empleados que se encargan de estas tareas tienen unos objetivos muy altos diarios que dicen que les cuesta cumplir. El pago es de 700 chelines kenianos (5,42 dólares) por 12 horas de trabajo cada día. Su tarea: etiquetar miles de vídeos cortos para empresas con sede en China.

Kenia ha sido durante mucho tiempo un centro de trabajo de datos para gigantes tecnológicos estadounidenses como Meta y OpenAI. Y la novedad es que muchas son las empresas chinas de inteligencia artificial que se han instalado en el país, pero con menos transparencia.

Falta de transparencia

“Las empresas chinas de IA se han convertido silenciosamente en algunos de los mayores compradores mundiales de datos etiquetados por humanos", ha explicado Payal Arora, profesora de cultura, medios de comunicación y estudios culturales de IA inclusiva en la Universidad de Utrecht (Países Bajos), a Rest of World.

“A diferencia de las empresas estadounidenses, que son cada vez más vigiladas, las operaciones chinas suelen operar a través de varios subcontratistas, lo que dificulta mucho el seguimiento de la responsabilidad. … La falta de transparencia significa que sabemos mucho menos de lo que deberíamos sobre las condiciones laborales, las estructuras salariales o las protecciones de los trabajadores”.

Algunos líderes de equipo comentaron que se han reunido con sus gerentes chinos mediante llamadas. Pero no conocen los nombres de las empresas responsables de los proyectos, solo a los intermediarios que son empresas o agentes externos. Como ha descubierto el mencionado medio, lo existe un contrato formal, y el trabajo se ejecuta mediante proyectos a corto plazo de aproximadamente dos semanas, durante los cuales se espera que los anotadores trabajen siete días a la semana".

