Zuckerberg pagó 10 millones para fichar a su nuevo jefe de IA. En sólo medio año, la relación entre ambos ya se ha vuelto tensa

Mark Zuckerberg lleva meses repitiendo que la IA es "la tecnología más importante de nuestra era". Al menos para él lo es, sin duda: tras el batacazo de su proyecto en torno al metaverso, el fundador de Meta decidió apostarlo prácticamente todo a la IA: miles de millones en infraestructuras, una caza sin precedentes de talento y, como buque insignia de esa ofensiva, el fichaje estelar de Alexandr Wang, el joven multimillonario fundador de Scale AI.

El movimiento fue tan espectacular como caro: Meta pagó alrededor de 10 millones de dólares (entre salario, incentivos y compensaciones asociadas a la operación) para atraer a Wang y colocarle al frente de su nuevo Meta Superintelligence Lab, la división encargada de liderar el desarrollo de modelos de IA de 'frontera'.

Sin embargo, apenas seis meses después, la relación entre Zuckerberg y su fichaje estrella ya muestra grietas preocupantes: según fuentes internas, la convivencia se ha vuelto tensa, marcada por acusaciones de exceso de 'microgestión', dudas sobre liderazgo y una presión extrema por resultados inmediatos.

Un fichaje para cambiar el rumbo

El contexto explica la urgencia. Desde 2024 y 2025, Meta se ha quedado bastante rezagada en el campo de la IA frente a competidores como OpenAI y Google. El lanzamiento de sus modelos LLaMa no ha logrado tener el impacto esperado, y dentro de la empresa se habló de problemas estructurales: equipos fragmentados, luchas internas entre investigadores y una falta clara de liderazgo estratégico en IA.

Zuckerberg reaccionó concentrando poder y acelerando decisiones: la contratación de Wang fue parte de esa estrategia. A sus 28 años, el empresario representaba una nueva generación de líderes tecnológicos, con conexiones profundas en Silicon Valley y una startup (Scale AI) que estaba resultando clave para el entrenamiento de modelos avanzados mediante etiquetado masivo de datos. Para Zuckerberg, Wang encarnaba dos virtudes: velocidad y ambición.

Microgestión y choque

Pero el aterrizaje de Wang en Meta no ha sido sencillo. De acuerdo con personas cercanas al nuevo jefe de IA, en los últimos tiempos Wang se ha quejado en privado del estilo de gestión asfixiante de Zuckerberg, quien supervisa personalmente decisiones técnicas, prioridades de producto y estructura de equipos.

Dentro de Meta, ese rasgo tiene incluso un apodo: el "Ojo de Sauron". Cuando Zuckerberg fija su atención en un proyecto, todo gira a su alrededor. Para algunos veteranos, ese enfoque permitió en el pasado éxitos como el giro hacia el ámbito móvil. Pero otros destacan que, hoy en día, eso es una fuente constante de tensiones.

Wang, acostumbrado a liderar una startup con márgenes amplios de autonomía, se encontró de pronto en una megacorporación donde cada paso estratégico requiere validación directa del CEO. El resultado ha sido un choque de trenes: por un lado, un fundador obsesionado con el control; por otro, un joven ejecutivo fichado precisamente para aportar una visión nueva.

¿Le viene grande a Wang el puesto?

Las tensiones van más allá del mero estilo de liderazgo: algunos empleados y directivos cuestionan si Alexandr Wang tiene la experiencia adecuada para liderar una organización de IA del tamaño y complejidad de Meta. Scale AI, recuerdan, no desarrollaba modelos de lenguaje; se especializaba en datos, que luego otros usaban para desarrollar esos modelos. Ahora, Wang debe coordinar equipos que aspiran a crear una IA capaz de rivalizar con los sistemas más avanzados del mundo.

Estas dudas se han agravado con la salida de figuras históricas: el científico jefe de IA de Meta, Yann LeCun, ganador del Premio Turing y considerado uno de los 'padres' del deep learning, abandonó la empresa tras ser puesto a las órdenes de Wang. LeCun discrepaba abiertamente de la estrategia centrada en grandes modelos de lenguaje, que consideraba un callejón sin salida, y veía cómo su laboratorio de investigación perdía recursos frente a la nueva división de superinteligencia.

La previsible marcha de LeCun, acaecida hace un mes, ha sido interpretada por muchos como la señal de que Meta estaba sacrificando investigación a largo plazo en favor de resultados rápidos y visibles.

Presión, prisas y productos acelerados

El clima de urgencia se extiende también a otros fichajes clave. Nat Friedman, ex CEO de GitHub y responsable de integrar la IA en los productos de Meta, ha recibido presiones similares: en su equipo hubo malestar por el lanzamiento apresurado de Vibes, una plataforma de vídeos generados por IA concebida para adelantarse a OpenAI.

La consigna desde arriba es inequívoca: llegar antes que los rivales, incluso a costa de lanzamientos imperfectos. Esa velocidad ha provocado despidos selectivos, reorganizaciones constantes y un ambiente interno que algunos definen como 'turbulento'.

Miles de millones en juego

El trasfondo económico multiplica, claro, la presión: Meta ha disparado su gasto en capital hasta cifras históricas, con inversiones en centros de datos, chips especializados y deuda estructurada para financiar infraestructuras colosales. Los inversores observan con nerviosismo cómo la liquidez se reduce, mientras Zuckerberg insiste en que el verdadero riesgo sería no gastar lo suficiente.

En ese contexto, el éxito o fracaso del tándem Zuckerberg–Wang se vuelve crucial. El laboratorio que dirige Wang prepara el lanzamiento de un nuevo modelo de IA, desarrollado desde cero, previsto para los próximos meses. Si funciona, Meta podría recuperar credibilidad tecnológica.

Si falla, la tensión interna podría desembocar en una nueva fuga de talento... y en un toque de atención de los accionistas, tras dos grandes (carísimas) apuestas de futuro fallidas.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

