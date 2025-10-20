A los españoles cada vez les pagan o compensan menos las horas extra. En el teletrabajo es incluso peor

El Ministerio de Trabajo tiene sobre la mesa un nuevo real decreto con el que busca reformar cómo se registran las jornadas en las empresas. El equipo de Yolanda Díaz plantea que los trabajadores anoten la hora y el minuto exactos de inicio y fin de su jornada, además de detallar las horas ordinarias, extraordinarias y complementarias realizadas. También deberán especificar cómo se compensan esas horas extra.

En este contexto, InfoJobs ha analizado la situación en su último informe sobre fichar y horas extra. Para ello, han encuestado a más de 4.600 participantes de toda la población activa.

Muchas horas extras que no se cobran. El informe muestra que dos de cada cinco trabajadores (40%) hace horas extra. La cifra se mantiene estable respecto al año anterior. Sin embargo, hay un cambio importante que cambia es la compensación: el 42% de los trabajadores que hace , no recibe ni dinero ni horas libres, respecto a un 36% de 2024. También cae del 45 al 42% el número de personas a las que se las pagan.

Entre quienes sí son compensados (el 58%), lo habitual es que sea mediante pago o días libres, pero ese grupo se ha reducido seis puntos en un año. La desigualdad también se nota en los perfiles: los hombres hacen y cobran más horas extra (47%) que las mujeres (35%), con una brecha de 12 puntos porcentuales. Por edad, los trabajadores entre 25 y 44 años son los que más tiempo adicional dedican.

Quienes teletrabajan cobran menos horas extra. Infojobs también recoge una diferencia clara entre modelos laborales. Entre quienes trabajan de forma presencial, el 47% cobra las horas extra, frente al 27% de los que los que teletrabajan. La falta de control del tiempo en el teletrabajo parece seguir dejando muchas horas invisibles.

Además, el volumen de horas no compensadas es alto: casi dos de cada tres trabajadores que no reciben remuneración hacen más de cuatro horas extra por semana. En cambio, quienes sí las cobran tienden a realizar menos de tres.





El fichaje digital avanza, pero lentamente. El 58% de los empleados dice que su empresa tiene un sistema electrónico de registro, frente a un 56% de 2023. Se han reducido los métodos manuales y el uso de sistemas biométricos, limitados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con cuantiosas multas, mientras crecen los registros online.

El tamaño de la empresa marca la diferencia: las microempresas apenas alcanzan un 29% de digitalización, frente al 72% de las medianas y el 66% de las grandes. También influye el sector: el primario sigue a la cola y el industrial, a la cabeza.

