Dos profesores de universidades españolas muestran que Europa no tiene más remedio que subir, más aún, la edad de jubilación

España está subiendo la edad de jubilación por una ley ya aprobada hace tiempo que hará que en unos pocos años la gente tenga que estar hasta los 67 años ejerciendo su profesión si no quieren perder ingresos durante la jubilación y en Alemania se están tomando medidas excepcionales para animar a la gente a seguir trabajando cuando podrían jubilarse.

En este contexto a principios de octubre de 2025, el ex primer ministro francés Sébastien Lecornu, comprometió a aplazar las impopulares reformas de las pensiones hasta 2027, año en que se celebrarían las elecciones presidenciales.

Y dos académicos españoles advierten que, "dado que Francia posterga las inevitables reformas al menos dos años, y que muchos países europeos se enfrentan a sus propias crisis de pensiones, conviene reflexionar sobre cómo diseñar reformas que sean sostenibles, equitativas y políticamente viables".

Los problemas de fondo tras las pensiones

Según este informe, Javier Díaz Giménez, Profesor de Economía, IESE Business School (Universidad de Navarra) y Julián Díaz Saavedra, profesor asociado en la Universidad de Granada han relatado un informe donde explican rotundos que "las reformas de las pensiones fracasan sistemáticamente porque la política prima sobre la economía".

También que, aunque ya se conoce la situación que tenemos por delante, ven cómo las reformas fracasan cuando chocan con los incentivos electorales y la desconfianza pública. Es decir, aumentar la edad de jubilación es una medida impopular entre la ciudadanía.

Una población muy envejecida. La población europea está envejeciendo. La tasa de natalidad está disminuyendo. La esperanza de vida es cada vez mayor, explican los autores. A los que se les olvida añadir que la gente joven inmigrante también puede aportar el sistema económico pero la tendencia general al respecto es de cierre de fronteras o de dificultad a la hora de lorar documentos para vivir legalmente en los países y de homologar titulaciones académicas de otros países.

Muchos beneficiarios, pocos contribuyentes. En la práctica esto se traduce a que cada vez menos personas contribuyen a financiar sistemas públicos que cuentan con un mayor número de beneficiarios durante períodos más prolongados. " Dado que la mayoría de los sistemas de reparto europeos se diseñaron en un contexto demográfico muy distinto, deben ajustarse a la realidad actual", afirman los profesores españoles.

Menos ingresos. Al mismo tiempo, "la disrupción tecnológica está reduciendo la proporción de los ingresos laborales en el producto interno bruto", explican rotundos los profesores. Muchos son los estudios que muestran que la juventud en Europa y en España han perdido mucho poder adquisitivo frente a las generaciones mayores, mientras la vida, sobre todo la vivienda, han subido.

Plan de compensación para quien se jubile antes. "Proponemos compensar a los trabajadores y jubilados que sufren las consecuencias de la reducción de las pensiones", explican los autores y dicen que esto se haría mediante una transferencia única de activos líquidos del gobierno a los hogares. "La desventaja de esta política es que los gobiernos tendrían que financiarse" pero advierten que, al mismo tiempo, las reformas que se imponen sin intentar compensar a los perjudicados suelen revertirse.

Jubilación según la persona. También plantean introducir un factor de sostenibilidad que ajuste el importe de las pensiones iniciales a la esperanza de vida de la cohorte del trabajador que se jubila. En la práctica, esto significa que las personas que se jubilan más jóvenes recibirán una pensión menor porque es probable que reciban prestaciones durante más años.

Ajuste automático que actualice las pensiones para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Actualmente, muchos sistemas actualizan las pensiones utilizando el índice de precios al consumo. Pero los profesiones advierten que "esto no es sostenible, ya que reduce la tasa de reemplazo de las pensiones, es decir, la proporción entre el salario previo a la jubilación y la renta de la pensión".

Contar toda la vida laboral. Las pensiones deberían calcularse considerando las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral de los trabajadores que se jubilan, en lugar de los últimos 25 años o cualquier otra medida reducida. No consideran viable ignorar los primeros años trabajados.

Grandes difrencias entre países. En la propia Unión Europea no tenemos medidas unificadas. En Francia,se propuso elevar la edad de jubilación dos años, hasta los 64 y de ahí las mencionadas propuestas. Dinamarca ajusta su edad de jubilación cada cinco años en función de la esperanza de vida y, a principios de año, aprobó elevarla a 70 años para 2040, desde los 67 actuales.

