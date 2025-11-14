Esta empresa ordenó a sus trabajadores volver a la oficina cinco días a la semana y 600 personas prefirieron el desempleo

A principios de septiembre, David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, dio un ultimátum a sus empleados: o deben regresar a la oficina desde el mes de enero cinco días a la semana o aceptar una indemnización y el despido. Por si te suena el apellido, es porque este CEO es hijo del director ejecutivo de Oracle, Larry Ellison.

Esta semana se ha hecho público que unos 600 empleados de Paramount optaron por renunciar a su trabajo y aceptar esa indemnización, según informó la compañía en su carta a los accionistas del tercer trimestre. Solo personas con rango de vicepresidente o inferior podrían optar a este plan, no los principales cargos de la compañía.

Estos paquetes de indemnización costaron a Paramount 185 millones de dólares el trimestre pasado, según indicó la compañía en su informe trimestral. La compañía contabilizó el gasto como "gastos de reestructuración" y afirmó que contribuyó a "alinear el negocio con nuestras prioridades estratégicas", tras la finalización de la fusión de Paramount Skydance.

Con esta declaración hay que recordar cuantas han sido las empresas que han confesado que exigieron a los trabajadores volver a las oficinas para lograr que muchos se vayan y evitar despidos. Otro gran problema es que en estos años de teletrabajo, muchas personas se mudaron lejos de grandes ciudades y la vuelta a las oficinas, en estos momentos en el que el precio de la vivienda ha subido tanto, una mudanza de vuelta puede ser un trámite complicado. Paramount tiene sus oficinas en Nueva York y Los Ángeles.

Motivo para volver a la oficina

Los CEO suelen dar sus motivos por los que ven muy necesario la vuelta a las oficinas. A veces incluso son razones que acaban siendo muy polémicas. En este caso, Ellison explicó a los empleados que "la colaboración presencial es absolutamente vital para construir y fortalecer nuestra cultura e impulsar el éxito de nuestro negocio".

"Algunos de los momentos más formativos de mi vida ocurrieron en reuniones donde yo era un observador silencioso, escuchando y aprendiendo. Nunca he visto que eso suceda en Zoom", expresó Ellison. Los documentos presentados citaban costes de reestructuración "asociados a las medidas para alinear el negocio con nuestras prioridades estratégicas".

Según una carta a los accionistas publicada el lunes, antes de la presentación de resultados de la compañía, Paramount prevé incurrir en gastos de reestructuración por valor de 1.700 millones de dólares.

Antes de la fusión de agosto, Paramount atravesó un período turbulento tras la pandemia, con años de inestabilidad que culminaron con el nombramiento de tres co-directores ejecutivos para liderar la empresa durante la crisis. Cuando el director ejecutivo de Skydance, Ellison, hijo del director ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, asumió el control de la empresa recién fusionada a principios de este año, hice diversas promesas a los ejecutivos como el recorte de gastos y más despidos.

