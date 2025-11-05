Esta propuesta subiría la cotización a los autónomos que ganan más de 6.000 euros al mes. Y permitiría bajar las cuotas del resto

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha presentado una propuesta al Gobierno que, de encontrar respaldo, podría marcar un antes y un después en la estructura contributiva del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La organización plantea un sistema más progresivo (tanto que el actual como que el que ha puesto sobre la mesa el Gobierno), que incremente las cotizaciones de los autónomos con mayores ingresos —los que superan los 6.000 euros netos mensuales— y utilice esa recaudación para reducir las cuotas de quienes menos ganan.

UATAE argumenta que este grupo de altos ingresos representa aproximadamente el 13% de los afiliados al RETA, pero su aportación proporcional es mucho menor que la de los autónomos con rendimientos bajos. El objetivo declarado es claro: "quien más gana, debe aportar más", con el fin de corregir la desigualdad estructural del sistema actual.

Un sistema regresivo que favorece a los ingresos altos

Hoy en día, un autónomo que declara 6.000 euros mensuales puede cotizar solo 605 euros a la Seguridad Social, prácticamente lo mismo que un asalariado con un sueldo bruto de 1.500 euros. En cambio, un trabajador por cuenta ajena que gana también 6.000 euros paga casi 1.900 euros mensuales en cotizaciones (entre empresa y empleado).

Esta disparidad se explica porque los autónomos aún tienen capacidad de elegir su base de cotización, dentro de unos tramos, lo que les permite cotizar por debajo de sus ingresos reales. De hecho, la gran mayoría —en torno al 85%— sigue optando por la base mínima, pese a la reforma de 2022 que introdujo la cotización por ingresos reales de forma progresiva hasta 2032.

El resultado, según UATAE, es una brecha significativa: un autónomo con 500 euros de beneficio mensual dedica el 41% de su renta a la cuota, mientras que otro con más de 6.000 euros apenas soporta un 5% de esfuerzo real tras las deducciones fiscales.

UATAE denuncia que esta situación perpetúa un sistema regresivo, en el que "el que menos gana aporta proporcionalmente ocho veces más que el que más factura".

Una recaudación extra de 3.900 millones para redistribuir

Si los autónomos con ingresos altos cotizaran en proporción a sus ganancias reales, la Seguridad Social podría incrementar su recaudación en unos 3.900 millones de euros al año, según los cálculos de UATAE. Esos fondos deberían destinarse íntegramente a reducir las cuotas de los tramos inferiores, de acuerdo con la propuesta.

El planteamiento, además, acelera la transición hacia un modelo equiparable al Régimen General, donde las cotizaciones están más directamente vinculadas al salario.

El Gobierno mantiene el horizonte de 2032 para culminar esa reforma, pero la organización reclama pasos más decididos y un enfoque que combine sostenibilidad con justicia social.

Reformas paralelas: cese de actividad y jubilación parcial

Sin embargo, más allá de los cambios fiscales y contributivos, la propuesta de UATAE incluye también una batería de medidas orientadas a fortalecer la protección social del colectivo autónomo.

Uno de los puntos más críticos es el cese de actividad, una prestación que la organización califica de "inaccesible". Los datos respaldan su afirmación: entre enero y agosto, el 54% de las solicitudes fueron denegadas y solo el 0,22% de los autónomos la percibía en agosto. En contraste, el 9,5% de los asalariados recibía alguna ayuda por desempleo, con una cobertura superior al 80%.

Por ello, UATAE pide universalizar la cotización por cese de actividad, incluso durante la tarifa plana o cuota reducida, y extender el subsidio para mayores de 52 años a los trabajadores por cuenta propia, actualmente excluidos de ese derecho.

También propone incorporar la jubilación parcial en el trabajo autónomo, permitiendo compatibilizar el 50% de la pensión durante dos años antes de la edad ordinaria, siempre que se produzca un relevo profesional que garantice la continuidad de la actividad.

La postura del Gobierno: congelar las cuotas más bajas y subir las altas

El Ejecutivo, por su parte, dice coincidir en la necesidad de avanzar hacia un sistema más equitativo, aunque de forma gradual: primero empezará cobrando más a los que más ganan, pero los autónomos con menos ingresos tendrán que conformarse con ver cómo únicamente se les congela la cuantía de su cotización.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha confirmado que el Gobierno estudia congelar las cuotas de los autónomos con ingresos entre 670 y 1.166 euros mensuales y subir ligeramente las del resto, entre 2,91 y 14,75 euros al mes a partir de 2026.

Un colectivo diverso y dividido

La heterogeneidad del colectivo de autónomos complica el consenso. Según la Seguridad Social, 3,7 millones de personas estuvieron de alta como autónomos en algún momento de 2023. De ellas, casi 1,4 millones declararon rendimientos netos por debajo del salario mínimo, mientras que casi medio millón ingresó más de 4.000 euros netos al mes.

Esa diversidad explica la disparidad de opiniones ante cualquier modificación del sistema: los autónomos con ingresos modestos reclaman alivio, mientras que los de tramos altos temen una penalización desproporcionada que, según algunos expertos, podría fomentar la economía sumergida o la deslocalización fiscal.

