Éste es el país desarrollado que más horas (2.200) trabaja al año: así es tener 14 semanas de 'curro' más que España

En los debates sobre productividad y bienestar, México suele aparecer en un lugar llamativo: el de los países que más horas trabajan al año dentro de la OCDE. Los últimos datos comparables sitúan a México por encima de las 2.200 horas anuales por persona ocupada en 2023, mientras que España ronda sólo las 1.630 horas.

La diferencia supera las 570 horas al año por trabajador, es decir, más de 14 semanas extra si se usa una jornada de 40 horas como referencia.

¿Qué miden exactamente estas cifras? La OCDE define "horas trabajadas" como las horas realmente trabajadas por año divididas por el número medio de personas empleadas (incluye asalariados y autónomos, y excluye vacaciones pagadas, bajas, festivos, etc.).

México: por qué se trabajan tantas horas

Estructura del mercado laboral e informalidad. México combina una alta participación de empleo informal, amplios sectores con baja productividad y esquemas de remuneración que incentivan prolongar la jornada para elevar el ingreso mensual. En ese entorno, las horas efectivas tienden a ser elevadas, especialmente en comercio, servicios y ocupaciones manuales.

Derecho a vacaciones: un cambio reciente. Hasta 2022, la ley fijaba un mínimo de 6 días de vacaciones tras el primer año trabajado. La reforma aprobada en 2022 duplicó ese mínimo a 12 días laborables desde el primer año y lo incrementa con la antigüedad. Esto ayuda, pero los efectos sobre el uso real de las vacaciones y las horas efectivas tardan en verse reflejados en los estudios.

3) Cultura del trabajo y fiscalización heterogénea. La norma existe, pero su cumplimiento es desigual, sobre todo en microempresas y sectores informales. La práctica de "llevarse trabajo a casa" o de extender turnos sigue siendo frecuente y tiende a elevar el cómputo anual.

4) Jornada en ocupaciones de baja productividad. Al no estar atadas a mejoras tecnológicas o de organización, muchas tareas requieren más horas para lograr el mismo resultado. No es casual que países con menor productividad aparente acumulen más horas trabajadas anuales.

España: menos horas, más protección del tiempo

En España, la cifra ronda 1.632 horas por trabajador en 2023, casi calcada a la media de la OCDE y muy por debajo de México. El país cuenta con un marco regulatorio que protege el descanso: 30 días naturales de vacaciones (aprox. 22 días laborables) como mínimo, además de convenios sectoriales que añaden días y regulan jornadas.

A ello se suma un debate político para reducir la jornada semanal legal de 40 a 37,5 horas sin merma salarial, una iniciativa recientemente fallida.

¿Por qué importa?

Salud y bienestar. Más horas se correlacionan con mayor fatiga y riesgo psicosocial, menor recuperación y, a la postre, más rotación y ausentismo. Mientras que los países que limitan el tiempo de trabajo suelen ver menor burnout y mejor satisfacción vital. Productividad y salarios. Países con menos horas (como España frente a México) no necesariamente producen menos. La clave es elevar output por hora mediante inversión, organización y formación. Concentrar muchas horas en sectores de bajo valor añadido sólo perpetúa brechas salariales y limita el crecimiento.

Un espejo al norte: la cultura del trabajo sin descanso en Estados Unidos

El caso mexicano no es aislado. Su vecino del norte ofrece un ejemplo distinto... pero no tanto como pudiera pensarse: Estados Unidos, la mayor economía del mundo y único país desarrollado sin un mínimo legal de vacaciones pagadas. A nivel macroeconómico, los datos de la OCDE sitúan a Estados Unidos con unas 1.796 horas trabajadas anuales por persona, unas 59 horas más que la media de los países miembros, pero aún por debajo de México.

Según una encuesta reciente de FlexJobs, el 23 % de los trabajadores estadounidenses no tomó ni un solo día de vacaciones durante el último año, pese a que el 82 % de ellos sí tenía derecho a hacerlo. Resulta que el 43 % de los encuestados afirmó que no podía ausentarse por miedo a acumular demasiado trabajo o a parecer poco comprometido.

La llamada "culpa vacacional" (vacation guilt) está ampliamente documentada en los EE.UU.: muchos empleados sienten remordimiento al usar su tiempo libre. Además, la difusión del trabajo remoto y la conectividad constante hacen que muchos trabajen incluso durante sus vacaciones, lo que reduce el atractivo de éstas.

