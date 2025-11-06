El Foro Económico Mundial avisa: casi la mitad de las habilidades laborales actuales quedarán obsoletas en 2030

Por primera vez en décadas, el Foro Económico Mundial (o WEF, por sus siglas en inglés) ha puesto cifras concretas a un cambio que muchos ya perciben en el mercado laboral: casi cuatro de cada diez habilidades laborales actuales dejarán de ser relevantes antes de 2030, y 170 millones de nuevos empleos surgirán impulsados por la tecnología, la transición verde y los cambios demográficos.

Pero esa revolución también traerá pérdidas: 92 millones de puestos se extinguirán en el mismo periodo.

El resultado, según el informe Future of Jobs Report 2025, será un balance positivo de 78 millones de empleos nuevos, pero con una exigencia clara: quien no se actualice, quedará fuera.

El mapa del empleo que viene

El estudio del WEF, basado en encuestas a más de 1.000 grandes empresas que representan a 14 millones de trabajadores en 55 economías diferentes, dibuja un panorama donde tendencias globales como el cambio tecnológico, la transición ecológica, la incertidumbre económica y el envejecimiento poblacional serán las fuerzas que transformen el nuevo mercado laboral.

Los sectores que más crecerán no siempre son los más 'futuristas'. De hecho, los agricultores y trabajadores del campo encabezan el listado de profesiones con mayor aumento neto, con 34 millones de nuevos puestos gracias a la digitalización rural y a la expansión de la economía verde.

También aumentará la demanda de conductores de reparto, desarrolladores de software, obreros de la construcción y vendedores minoristas. En paralelo, los empleos ligados al cuidado —enfermería, trabajo social o acompañamiento psicológico— crecerán impulsados por el envejecimiento poblacional y el aumento de las necesidades de atención personal.

La mitad de las habilidades de hoy no servirá mañana

Pero, sin duda, el dato más inquietante del informe es que el 39% de las competencias necesarias para trabajar cambiará o se volverá obsoleto en los próximos cinco años.

En otras palabras, casi la mitad de lo que hoy sabemos hacer dejará de ser suficiente.

El Foro Económico Mundial señala que la disrupción será especialmente rápida en sectores como la informática, las telecomunicaciones y la logística, donde la automatización, la IA y el análisis de datos ya avanzan a un ritmo vertiginoso.

Sin embargo, la obsolescencia no afecta solo a las habilidades técnicas: también cambiará el peso de las llamadas soft skills, esas capacidades humanas que permiten adaptarse, liderar o innovar en entornos de incertidumbre.

El mensaje es claro: las empresas buscarán profesionales capaces de entender y aprovechar las tecnologías emergentes, pero también de *liderar, aprender constantemente y adaptarse a entornos cambiantes

El auge de las competencias tecnológicas… y humanas

Así, el informe distingue dos grupos de habilidades que se fortalecerán en paralelo:

Las tecnológicas , encabezadas por la IA, el análisis de datos, la ciberseguridad y la alfabetización digital , crecerán más rápido que cualquier otra categoría.

, encabezadas por la , crecerán más rápido que cualquier otra categoría. Las humanas, como el pensamiento creativo, el liderazgo, la empatía o el aprendizaje permanente, serán las que permitan que esas tecnologías se usen de manera ética, eficiente y sostenible.

En palabras del propio Foro, el trabajador del futuro deberá "equilibrar competencias duras y blandas para prosperar en entornos laborales híbridos y digitales".

Reentrenarse o quedarse atrás

El informe señala que la mitad de los trabajadores del mundo ya ha participado en algún programa de formación o actualización en 2025, frente al 41% que lo hacía en 2023.

Lo preocupante es que, para 2030, uno de cada diez trabajadores necesitará reentrenamiento y no tendrá acceso al mismo, una brecha que amenaza con profundizar las desigualdades laborales.

El futuro es híbrido y humano

A medida que la inteligencia artificial se consolide, los robots no reemplazarán necesariamente a las personas, pero sí a quienes no sepan convivir y trabajar con ellos.

El Foro Económico Mundial insiste en que la clave no será dominar una tecnología concreta, sino cultivar la capacidad de aprender, desaprender y reaprender de manera continua. La adaptabilidad, más que cualquier conocimiento técnico puntual, será la moneda de cambio en la economía del futuro.

