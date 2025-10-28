Fue despedida de su empleo y poco después volvió a la misma empresa con un salario mayor, una jornada de cuatro días y más vacaciones

Una trabajadora de una "corporación multimillonaria global" compartió su historia personal en el subreddit "Empleo" sobre cómo su empleador la despidió justo antes de su jubilación, para luego volver después a pedirle ayuda unos pocos meses después". Su publicación, ha generado mucha simpatía de otros usuarios. The Economic Times se encargó de recoger el testimonio.

Ella contó que trabajó ocho años para una gran empresa internacional propietaria de varias marcas de herramientas reconocidas. Cuando la sede central ordenó a todas las sucursales reducir los gastos salariales en un 10%, su división decidió que la manera más fácil de cumplir el objetivo era despedir a tres empleados asalariados. La mujer tenía que jubilarse en el plazo de un año pero, a pesar de eso, fue una de las personas despedidas.

Un departamento sin experiencia

Además, cuenta que los que quedaron trabajando en el departamento tenían una experiencia mucho más reducida (menos de un año en la empresa) y que su supervisor, un gerente de compras de 65 años, estaba prácticamente desconectado de las operaciones diarias y que, según sus palabras, ni siquiera sabía cómo emitir una orden de compra. Sospechaba que su salario relativamente alto era la razón por la que la habían despedido.

Cuatro meses después de jubilarse, mientras recibía un subsidio por desempleo y contaba con la indemnización por despido, se enteró de que los dos compañeros que quedaron a su salida habían renunciado con pocas semanas de diferencia cunado ella se fue y, además poco antes de Navidad (época de grandes compras y donde el consumo se dispara).

Al comenzar el nuevo año, recibió una llamada inesperada del gerente de Recursos Humanos de la empresa, preguntándole si quería volver al trabajo.

Nueva oferta laboral

La profesional comenta que cuando preguntó por el salario, Recursos Humanos le ofreció una cantidad apenas superior a su salario anterior y pretendían volver a contratarla a través de una agencia de trabajo temporal, lo que significaba que perdería grandes prestaciones de la compañía.

Rechazó la oferta, alegando que no le convenía. Recursos Humanos le pidió entonces que indicara sus condiciones y ella las presentó: volvería durante 13 semanas, trabajaría cuatro días a la semana, disfrutaría de cinco días de vacaciones pagadas durante ese período y ganaría una tarifa por hora casi el doble de lo que ganaba antes de ser despedida. A su vuelta tenía también que capacitar a otro profesional en sus tareas (ella estaba cerca de su jubilación).

Recursos Humanos aceptó de inmediato y le pidió que empezara el lunes siguiente. Además, con un toque de humor, compartió que durante su regreso temporal, incluso su gerente le llegó a pdir ayuda con las tareas rutinarias. Y ella comenta que en esos casos ella decidió comenzar su explicación con la frase: "Bueno, antes de que me despidieran, solíamos...". El objetivo: incomodar a su superior por haber permitido lo que pasó.

