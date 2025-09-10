Que trabajen los jubilados y los estudiantes: el plan de Ayuso para paliar la falta de profesores de matemáticas en Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que comenzará a implementar el bautizado como "Plan de Rescate de Matemáticas" para colegios e institutos de la región sostenido con fondos públicos. La región sufre un déficit de profesores de matemáticas y la política ha sugerido que "jubilados cualificados" y estudiantes universitarios puedan dar clase para paliar este problema.

Según un comunicado oficial, la Comunidad de Madrid "solicitará al Gobierno central que realice las modificaciones normativas necesarias para que, de manera excepcional y ante la escasez de profesores, se permita dar clases a los estudiantes de 3º de la carrera universitaria de Matemáticas e Ingenierías".

Como recoge la Agencia EFE, el plan también es poder incorporar a personas ya jubiladas con cualificación en estas áreas para que puedan impartir clases en colegios e institutos.

La Comunidad de Madrid también ha anunciado, junto a esto, un plan para reforzar el conocimiento de las matemáticas y del cálculo mental entre el alumnado de diversos niveles.

Muchos funcionarios no quieren trabajar en ciudades caras

Hay diferentes razones que suponen un reto para Madrid a la hora de retener el talento. Ya había visto que hay localidades del mapa de España donde no resulta fácil atraer a médicos que quieran mudarse y, por tanto, se ven siempre con unos servicios por debajo de las necesidades de la ciudadanía, como el municipio madrileño de Pinto.

Tras años sufriendo graves problemas para poder atender a los pacientes ha tomado una drástica medida: ofrecerá alojamiento gratis a los médicos.

También un informe de Comisiones Obreras analizó cómo mucha gente en España no se quiere mudar a ciudades caras por un empleo, o escapa de ellas si tiene la oportunidad, y eso lleva a una pérdida de talento en ciertos sectores. Las empresas se quejan de que no tienen trabajadores por esto.

Los sindicatos se quejan de las condiciones en Madrid

En el mes de mayo de este 2025, el sindicato STEM habló sobre este tema, mostrando cómo, según sus palabras, "en términos absolutos Madrid ha perdido en este Concurso el 1,7% de su plantilla de funcionarios de carrera con destino definitivo" y que veían esto como una tendencia preocupante.

"Podemos presuponer sin temor a equivocarnos que si crece significativamente el número de docentes madrileños a quienes se concede un destino fuera de Madrid, esto significa que cada vez es mayor el numero de docentes madrileños que intentan salir de nuestra región", explicaban desde STEM Madrid.

En este gráfico, desde el Sindicato STEM muestran las comunidades que más docentes han ganado y cuáles las que más han perdido, destacando la Comunidad de Madrid

Entre los problemas que los profesores pueden encontrarse, además de que el costo de la vida es muy alto y también hablan de cómo los recortes en educación suponen un "maltrato" para los profesionales de la docencia. Según explicaron en su momento, "la diferencia de horas lectivas entre otras comunidades que suponen una carga de trabajo mayor para el docente o la diferencia en el sueldo, están haciendo que cada vez haya una tendencia mayor de profesionales que abandonan Madrid", como recogió El Diario.

Imagen | Foto de ThisisEngineering en Unsplash







