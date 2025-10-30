México es uno de los países que más horas trabaja del mundo. El camino hacia las 40 horas planteado para 2030 tiene grandes retos

De entre los países de la OCDE, Alemania, seguido de Dinamarca, Noruega, Holanda y Suecia son los países que menos horas anuales trabajan. Concretamente, en Alemania, al año, la gente trabaja una media de 1.341 horas. Quienes más horas se pasan en la oficina son las personas de México y Colombia y nuevas cifras muestran que México está entre los países de todo el mundo que más trabajan.

Como recuerda Xataka, según datos de la OCDE de 2024, México es uno de los países con la jornada laboral más larga del mundo con un promedio de 2.193 horas anuales trabajadas, frente a las 1.736 horas que de media se trabaja en los países de este grupo, o las 1.634 horas que, de media se trabaja en España.

Hace unos días, según el ranking, citado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS ), el país con la jornada más larga es India, donde sus trabajadores realizan 56 horas semanales, 12 horas más del promedio. Bután es el segundo en el listado y le siguen Bangladesh, Uganda, Camboya, Pakistán, Sudán: , Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Zimbabue y llegando a América Latina los países con las jornadas más largas son: Colombia, Guatemala y México.





Principales retos para las 40 horas en cinco años

Se trabajan incluso más que 48. Un informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), afirmaba que en México alrededor de 4,8 millones de personas cumplen jornadas laborales de hasta 56 horas semanales. La ley del país norteamericano tiene fijadas 48 horas de trabajo semanales, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

Muchos empresarios están en contra. La Concanaco, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, ven difícil salir adelante con gente trabajando menos horas (aunque es algo que sucede en gran parte de países del mundo) y plantea que se permita el pago por hora efectivamente trabajada, que las 40 horas no incluyan pausas y que se abra la puerta a la flexibilidad voluntaria entre empleador y trabajador para acordar jornadas de 48 horas si así lo desean.

Una cultural laboral donde se valora el presentismo. En muchas empresas, quedarse más horas en la empresa supone una mejor valoración por parte de los superiores. Al mismo tiempo, los trabajadores que se van temprano pueden ser juzgados por ello.

Retos de productividad. De toda la OCDE, quienes más horas se pasan en la oficina son las personas de México y Colombia, este último registra una media de 2.400 horas. Es decir, alrededor de 1.100 horas más que un empleado alemán. Sin embargo, mirando la productividad, en el fondo de la clasificación de la OCDE se encuentra México. Puede ser, como muestran infinidad de estudios, porque la gente agotada es menos productiva.

Cómo se quiere implementar

El pasado mes de mayo, el Gobierno del país anunció planes más concretos a una medida de la que ya lleva mucho tiempo hablando.

Cinco años de plazo. Según declaraciones oficiales, se reducirá "de manera gradual la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero del año 2030 a un total de 40 horas semanales", comentaban la pasada primavera.

Cuántas horas se trabajará por día. Ahora mismo, por ley, se pueden trabajar hasta 48 horas, pero no se pueden superar las 8 horas diarias. Por ello, muchas personas trabajan seis días semanales. El objetivo que se persigue es otorgar a la ciudadanía un día más de descanso. El plan es así:

2026: 46 horas

2027: 44 horas

2028: 42 horas

2029: 41 horas

2030: 40 horas

Críticas al Gobierno por su lentitud en implementar algo así. Muchas voces han recordado que el Gobierno tiene el poder de cambiar la jornada laboral, mientras que las ideas que van planteando son lentas. Viri Ríos, doctora, periodista y activista por las 40 horas dio ayer un discurso en el Congreso para recordar que "desde hace 7 años gobierna un partido de izquierda" en México (antes de Sheinbaum estaba Andrés Manuel López Obrador, ambos del Partido Morena) que en todo este tiempo "no se ha atrevido a cambiar la jornada laboral".

