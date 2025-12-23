En España 1 de cada 4 jóvenes está al paro. Y Chequia tiene un modelo educativo exitoso del que podemos aprender mucho

De nuevo los datos de desempleo en España publicados recientemente por Eurostat vuelven a demostrar cifras alarmantes para la situación de la juventud en España: el país sigue liderando el desempleo y con unas cifras muy altas. Uno de cada cuatro personas menores de 25 años no tiene trabajo.

El mercado laboral español cerró el mes de octubre de 2025 con un paro del 10,5% (2,6 millones de personas sin empleo), una cifra que duplica la media de la eurozona. En el caso de los menores de 25 años, España también lidera el ranking comunitario con una tasa del 25,3%, diez puntos por encima del promedio europeo.

Un dato curioso es que, al lado opuesto de la lista se ubica Chequia con una tasa general del 3,2% y un paro juvenil del 10,6%. Y es importante entender por qué puesto que su modelo puede copiarse: las buenas cifras responden a un modelo educativo y de inserción laboral, como recoge Huffingtonpost.

Estudiar y formarse

Un asunto clave es que en el país centro europeo es esencial la llamada Formación Profesional (FP) Dual. El 73% de los estudiantes de postsecundaria están matriculados en programas que combinan la teoría con prácticas en empresas.

En España solo el 34% de las personas están en esa situación. Aunque las cosas han mejorado en este punto: hace unos meses vimos en un informe europeo de nombre Panorama de la Educación de la OCDE, que de cada 100 estudiantes que inician estudios superiores en España, 40 ya eligen un ciclo de FP superior. Hace solo seis años, este porcentaje era del 30%, diez puntos menos.

Otro asunto de importancia es que muchas profesiones necesitan mano de obra y no hay profesionales para ello. Más de la mitad de los jóvenes tienen estudios pero muchos son en carreras de humanidades y faltan más profesionales en ingeniería lo que lleva a un desajuste entre las necesidades del mercado y los perfiles profesionales del país.

Ya hemos analizado ampliamente el problema de sobrecualificación que sufre la generación Z.

