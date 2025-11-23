El teletrabajo es un derecho del funcionariado, así que los profesores de La Rioja piden que se aplique. No van a dar clases online

Teletrabajar es un aliciente a tener en cuenta para muchas personas a la hora de enviar su candidatura, en tanto en cuanto permite más flexibilidad o incluso vivir en otro lugar si el teletrabajo es total, como sucede en algunos puestos del sector de la informática. Pero es que el teletrabajo también puede aplicarse en otros empleos que no son puramente de estar delante de un ordenador. Incluso aunque sea una profesión que implique trabajar con personas.

Pero es que además el teletrabajo es un derecho para el funcionariado estatal, en tanto en cuanto está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, más concretamente en el artículo 47 bis. Sin embargo, esta condición no siempre se cumple y a veces al intentar solicitarla se encuentran con un no con respuesta, como le pasó a un jardinero en Torrevieja. Ahora es el profesorado de La Rioja quien se ha encontrado con trabas de la Administración.

Teletrabajo también para el profesorado, pero con letra pequeña

Como explica en una carta de UGT Servicios Públicos La Rioja dirigida al ejecutivo autonómico, el sindicato ha solicitado que se convoque inmediatamente una Mesa General para abordar esta cuestión y la disposición de los seis días de permiso de libre disposición cada año (recogido en el artículo 48) en tanto en cuanto ambos derechos no se están aplicando, lo que supone una desigualdad frente a otros empleados públicos.

¿Significa eso que van a dar clase a través de Zoom? No. La Unión General de Trabajadores detalla que 'El teletrabajo docente no sustituye la actividad presencial en las aulas, sino que puede servir para coordinarse y reunirse con otros docentes o tutorías a madres y padres que así lo requieran'. Es decir, esencialmente para reuniones, algo para lo que existen herramientas técnicas de sobra que posibiliten su ejecución con éxito aunque no estén en el centro.

Habida cuenta de que ambos derechos presentes en su marco legislativo actual no se están cumpliendo, el sindicato en representación del colectivo pide al Gobierno regional que asuma la 'responsabilidad, abra el diálogo y ponga fin a la vulneración de derechos de las y los docentes en La Rioja'.





