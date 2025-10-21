Si tu Uber tarda en llegar puede ser que tu conductor esté entrenando su IA... porque también le pagan por eso

Si pides un Uber y el tiempo de espera te parece más largo de lo habitual, quizás tu conductor esté actualizando información como parte del nuevo programa de "tareas digitales" que el gigante de los viajes compartidos ha anunciado y que paga a los conductores por entrenar sus modelos de IA. Es para conductores de Estados Unidos, aunque sobre todo, se buscan conductores que hablen idiomas más allá del inglés, como el español.

Como parte de un programa piloto, los conductores que se inscriban podrán ganar dinero extra (la cantidad depende de la complejidad de la tarea) entre viajes. Uber puede pedirles grabar audio en ciertos idiomas o acentos o ingresar documentos en diferentes idiomas o enviar fotografías específicas. De acuerdo con The Verge, subir un menú puede hacerle al conductor ganar un dólar.

Uber AI Solutions recientemente expandió su negocio de etiquetado de datos con la compra de Segments.ai, una startup belga que utiliza información recopilada por cámaras y sensores para facilitar la conducción autónoma. Según un portavoz de Uber, los datos obtenidos de las tareas de los conductores no se utilizarán para desarrollar vehículos sin conductor.

Y es que la firma está creando herramientas de IA para ofrecer a terceros. Según sus propias palabras, el bautizado como Uber AI Solutions es un "socio integral para empresas que buscan innovar y crecer". El objetivo de este negocio es aportar herramientas a otras compañías para escalar tareas digitales en el etiquetado de datos, la recopilación, las pruebas de productos, la localización...

Para qué entrena Uber su IA

Según la revista Fortune, aunque Uber quiera pagar a los conductores máximo un dólar por tarea, esta decidión podría permitir a Uber convertirse en una empresa fuerte en el sector de la IA y hasta llegar a competir con grandes firmas Scale AI, que ofrece servicios de recopilación de datos similares y recibió una inversión de 14.000 de dólares millones de Meta el pasado mes de junio.

Y es que la mencionada empresa, Scale AI, proporciona datos de entrenamiento de alta calidad para acelerar el desarrollo de aplicaciones de IA. Entre otros asuntos, los datos de Scale se enfocan en mejorar modelos en varios sectores, incluidos los automóviles autodirigidos y la robótica.

Meghan Casserly, portavoz de Uber, explicó a CNBC que los conductores podrán "grabarse hablando en ciertos idiomas o acentos (siguiendo indicaciones)". Casserly explicó que las tareas no estarán relacionadas con ninguna de las colaboraciones de Uber con vehículos autónomos ni con el desarrollo de vehículos sin conductor. El pago por las tareas variará según la complejidad y el tiempo estimado de finalización. Los conductores pueden ver cuánto cobrarán antes de aceptar una tarea.

El trabajo recuerda a los pequeños trabajos en línea que ofrecen Mechanical Turk, Upwork y otras plataformas de etiquetado de datos. Uber afirmó que no revela los nombres de los clientes ni la naturaleza de los proyectos específicos relacionados con la IA en los que los trabajadores eventuales pueden estar trabajando al completar una tarea.

En su web, la empresa explica que "64 mil millones de viajes no se lograron de la noche a la mañana. Hemos dedicado la última década a desarrollar la infraestructura tecnológica y operativa que nos permitió expandirnos globalmente, adaptándonos a idiomas, normativas y particularidades locales en más de 70 países y cientos de ciudades. Así aprendimos a ofrecer consistencia, calidad y confiabilidad a gran escala. Ahora, ponemos esa experiencia a tu disposición".

Imagen | Foto de Erik Mclean en Unsplash

