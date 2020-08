Apple One será la suscripción que aglutinará todos los servicios de Apple, y se lanzará en octubre, según Bloomberg

Desde 2019 llevamos hablando de que Apple estaba valorando agrupar en una única suscripción servicios como Apple Music, Apple TV+, Apple News+ y Apple Arcade. Es algo que Mark Gurman adelantó en Bloomberg de cara aun posible lanzamiento en 2020.

Finalmente, según el periodista que más ha filtrado sobre Apple en los últimos años, Apple One será el nombre de la suscripción que aglutinará todos los servicios de la compañía a partir de octubre.

Apple One, una suscripción con distintos planes de precios

Según las fuentes que maneja Mark Gurman, que no quieren ser identificadas, Apple One (y no Apple+, como a veces se hablaba por coherencia con TV+ y News+) será una única suscripción, pero con distintos planes de precios.

El paquete básico estará compuesto de Apple Music y Apple TV+, que podríamos considerar el paquete multimedia. Otro intermedio contará con Apple Arcade sumado a los dos anteriores. El penúltimo plan añadirá Apple News+ a los tres servicios comentados, mientras que el plan más alto contará con espacio extra de iCloud para archivos y fotos.

Los servicios ya suman unos 50.000 millones de dólares anuales a las arcas de Apple. Con Apple One pueden crecer los menos usados

Según Gurman, todo puede cambiar, pero la idea, como en todo plan así (Disney tiene el suyo en Estados Unidos con Disney+, Hulu y ESPN) es que los clientes paguen menos de lo que los usuarios pagarían por separado. Sobre qué precio podría tener cada plan no se comenta nada en la noticia, por lo que habrá que esperar a octubre, cuando se espera además que Apple presente los iPhone 12.

Fuente | Bloomberg