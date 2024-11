Al CEO se le escapó la razón detrás de una de las subidas de Disney+, y ahora sabemos mucho mejor cómo funciona el streaming

Las grandes empresas tecnológicas y de streaming normalmente no nos dan todos los datos. En la presentación de resultados podemos ver cuánto dinero han ganado al trimestre, pero no vemos los datos desgranados como el número de suscriptores que tienen en cada uno de sus planes. Pero esto es algo que no ha respetado el CEO de Disney, Bob Iger, que reveló importantes datos comerciales en una presentación de resultados económicos.

En esta presentación de resultados, normalmente los diferentes cargos de la compañía dan su punto de vista sobre cómo han visto el trimestre y también responden a las preguntas de los periodistas. El CEO de Disney fue más allá al revelar más datos de los que debía, y también la estrategia comercial que tomó la empresa para que los usuarios fuéramos a donde ellos quieren.

El responsable de Disney+ ha mostrado datos sobre su estrategia de marketing

En esta llamada Bob Iger informó que el 37% de los usuarios en Estados Unidos opta por el plan con publicidad, mientras que a nivel mundial esta cifra se sitúa en el 30%. Esta fue la respuesta a un analista de Wall Street que realizó una pregunta que sin duda fue respondida con lo que todos queríamos escuchar, pero que no esperábamos.

Lo más cómico de esta respuesta llegó cuando al pasar a otra pregunta que respondió el director financiero de Disney, de fondo se pudo escuchar la voz de Bob Iger afirmar "No sé si se suponía que debía relevar esos números de AVOD (video bajo demanda basado en anuncios)".

Más allá de estos porcentajes, también reveló algo realmente interesante en materia de marketing. Precisamente hemos visto como todos los servicios de streaming han subido el precio de la suscripción. Disney+ subió recientemente en España un 17% mientras que sigue apostando por un plan estándar con anuncios.

Estas subida tiene un objetivo claro. El propio CEO de Disney afirmó que el aumento en los precios del plan estándar responde a una forma de "empujar" a los usuarios a tener una suscripción con publicidad. Todo esto porque para Disney, y para el resto de plataformas, es mucho más rentable que veamos anuncios en una suscripción más económico. En concreto dijo lo siguiente:

Se trata de mover a los consumidores a la zona apoyada por el anunciante de la plataforma de transmisión [...] Los precios que recientemente pusimos en marcha, que son precios aumentados, en realidad fueron diseñados para mover a más personas en la dirección de AVOD porque sabemos que el ARPU [ingresos promedio por usuario] -y el interés de los anunciantes en el streaming- ha crecido

De esta manera, el hecho de decir que los planes con anuncios han provocado que las empresas de streaming ganen más dinero no es algo descabellado. El propio CEO de Disney+ ha confirmado una estrategia de marketing que era un secreto a voces, pero que ya al haber salido de su boca comienza a ganar más repercusión.

