Esta streamer ha revelado el récord de lo que ha ganado en un mes con OnlyFans y Twitch: ya no compite con Ibai, sino con futbolistas

Sin duda una de las streamers más famosas de internet es Amouranth debido a su éxito en sus transmisiones de Twitch y también la cuenta que tiene abierta en OnlyFans. Todo esto le genera una gran cantidad de ingresos que hace que pueda tener la vida prácticamente resuelta. Algo que acostumbra a hacer es tener total transparencia con sus ingresos, y son sorprendentes.

Y esto es sorprendente básicamente porque normalmente los streamers no revelan esta cantidad, y se mantiene en una gran incógnita. Pero Amouranth ha revelado a través de una entrevista lo que ha facturado en un mes récord tanto en OnlyFans como en su canal de Twitch.

En la entrevista, Jake Lucky preguntó a la streamer cuál había sido el pago más grande que había realizado por parte de su actividad en la red. Ante esto afirmó que era complicado llegar a dar una cifra concreta porque siempre tiene un mes récord cada cierto tiempo. Pero igualmente reveló: "Creo que lo más grande que he retirado probablemente, porque con OnlyFans tienes que retirar todo el tiempo, fueron como $2 millones. Esperé como un mes y medio más o menos".

We asked Amouranth about her most profitable month as a streamer and creator along with the biggest check she has ever seen



The answer: $2 million 💀 pic.twitter.com/LENmdWCGTm