La primera vez que oí hablar de 'streaming' fue gracias a RealPlayer, el reproductor que pudo serlo todo en Internet

Hoy en día todos los usuarios de aplicaciones multimedia saben lo que es el 'streaming'. Demonios, incluso es probable que la mayoría reproduzcamos más vídeo y audio en streaming que en forma de ficheros alojados en nuestro disco duro. Pero en 1995, esto no era así, ni mucho menos. Y entonces, muchos empezaron a conocer esa palabra gracias a un novedoso (y rápidamente extendido) reproductor llamado RealPlayer.

De hecho, fue en 1995 cuando se retransmitió el primer evento deportivo en directo, un partido de béisbol entre los NY Yankees y los Seattle Mariners. Y se hizo, claro, a través de RealPlayer.

En aquella prehistoria de Internet, *RealPlayer y el formato .rm (RealMedia) se convirtieron rápidamente en el principal medio que permitía, gracias a sus códecs patentados de compresión, que los usuarios reprodujeran sobre la marcha contenido alojado en la nube. Sin embargo, aunque cualquiera que gustara de navegar por la Red terminaba instalándolo en uno u otro momento, no fue la revolución que sus creadores esperaban.

Sencillamente, la mayoría de los usuarios tenían todavía conexiones demasiado lentas (módems de 56K, nada menos) como para poder disfrutar de (o meramente imaginar) todo el potencial de esta nueva tecnología.

RealPlayer no tuvo éxito ni en convertirse en YouTube y Spotify antes de que existieran... ni en rivalizar con iTunes y Windows Media Player. Pero, eh, fue pionero

Además, que RealPlayer estuviera presente en muchos PCs (y Macs) no significa que fuera un software especialmente querido: si tenías mala suerte, podías pasarte más tiempo leyendo 'Buffering' en la ventana de la aplicación que visualizando el contenido deseado, y fallaba a menudo (y para más inri, solía hacerlo acompañado de mensajes de error crípticos que jamás permitían comprender donde estaba el problema).

Durante un tiempo, RealPlayer cambió su nombre a RealOne Player y lucía esta interfaz.

Además, con el tiempo protagonizó varias polémicas relativas a problemas de privacidad (durante un tiempo, el reproductor asignaba un ID único a cada usuario y remitía información a Real sobre la música que escuchaba) y a la instalación de software no deseado.

Además, sus rivales tampoco se quedaron parados: para cuando las conexiones ADSL se popularizaron y podría haber llegado el momento de que RealMedia triunfaran, Adobe Flash se había preparado para convertirse en una alternativa en el campo del streaming: Netflix y YouTube, por ejemplo, se basaron en esa tecnología y no en la de Real para sentar las bases de sus exitosos portales web.

Con eso, y con las mejoras introducidas por Microsoft en su Windows Media Player, comenzó entonces un lento proceso de decadencia de RealPlayer, que poco a poco fue dando menos razones a los usuarios para instalar su aplicación. Sin embargo, hoy en día sigue existiendo y cualquiera puede descargar este software, en su momento visionario pero fallido, y hoy absolutamente genérico y con poco que ofrecer (al menos en su versión gratuita).

Lo más curioso, para haber sido quien puso en el mapa el concepto de reproducción en streaming, es que ahora se vende, ante dodo, como un descargador de vídeos online al disco duro (desde YouTube, Facebook, TikTok, Vimeo y similares).

La web de Real Player, hoy en día.

Un vistazo a… Del VHS al STREAMING en todas partes

La historia de RealNetworks y su creador

Una curiosidad sobre esos citados 'creadores' de RealPlayer. Si buscáis rápidamente en Google, descubriréis que 'RealPlayer' es un producto de RealNetworks, desarrolladores de otros productos tecnológicos como Helix, Kontxt y SAFR.

Sin embargo, en 1994, la compañía fue fundada por Rob Glaser (quien se había hecho rico en su etapa como directivo de Microsoft) con el nombre de Progressive Networks (Redes Progresistas), pues tenía el objetivo de convertirse en un canal de distribución para contenidos políticos. Aunque rápidamente decidió permanecer como proveedor de software multimedia 'neutral', no cambió su nombre hasta su salida a bolsa en 1997.

Glaser tuvo que renunciar a su puesto de CEO de la compañía en 2010, por su papel en la severa paliza en los tribunales que se llevó la compañía, obligada a pagar 4,5 millones de dólares tras enfrascarse en un enfrentamiento con la industria del cine, al haber lanzado un software (RealDVD) que permitía copiar al disco duro el contenido de DVDs, así como por proyectar el lanzamiento de un dispositivo reproductor de DVDs que permitiría copiar y alojar en su interior hasta 70 películas.

Según Steve Banfield, exvicepresidente de relaciones estratégicas de RealNetworks,

"Real podría haber sido YouTube. Real podría haber sido el líder absoluto en publicidad de video digital, el líder en publicidad móvil. ¿Por qué Real no creó Netflix? Rob realmente es un gran tipo, un tipo súper agudo. Pero si tiene un punto débil, es que se enfoca en su propia visión excluyendo escuchar a los demás. Si hubiera escuchado a otros a lo largo de los años, tal vez la compañía podría haber hecho muchas cosas diferentes".

En Genbeta | Apple estuvo interesada en llevar Flash a iOS (frente a lo que Jobs decía), pero el rendimiento era "vergonzoso"