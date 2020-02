Google Chrome ya dio otro paso adelante para terminar de matar las URLs

Hace un buen tiempo que en Google quieren matar la URL, y aunque no están seguros de exactamente cómo lo harán, lo que pasó con la llegada de Chrome 76 demuestra que el proceso ya comenzó.

En agosto de 2019, Chrome dejó de mostrar los 'http' y 'https' en la barra de direcciones, y ahora, como cuentan en Bleeping Computer, ya están probando eliminar completamente las URLs de la barra de dirección cuando hacemos búsquedas en Chrome.

Query in Omnibox

Desde Chrome 71, está disponible una función experimental llamada "Query in Omnibox" que causa que cuando escribimos una búsqueda en la barra de direcciones de Chrome, la URL resultante no se muestre como normalmente pasa, sino que en su lugar solo aparece el texto que buscamos.

Es decir, lo normal es que cuando escribimos algo en la omnibox de Chrome se muestren opciones para autocompletar, y cuando presionamos enter veamos los resultados en Google. Esa página de resultados tiene una URL y la podemos ver en la barra, como en este ejemplo:

Con la nueva función activa, la compleja URL de arriba no se muestra, y en cambio solo veremos al texto que usamos en la búsqueda. Si bien, con la primera opción es más fácil copiar y pegar esa URL si la queremos compartir, con el otro método aún es posible acceder a la URL si hacemos click derecho sobre la barra de dirección y luego en "Mostrar URL":

Según Google, las URLs como existen actualmente son peligrosas

El argumento de Google a favor de deshacerse de las URLs es simple: son complicadas y son inseguras. Lo primero queda claro, especialmente viendo la URL que arroja el resultado de Google, es bastante difícil de leer para los humanos.

Hay algo raro con esa 'W'

La segunda quizás requiera ejemplos más claros. Las URLs actuales son bastante propensas a ser usadas en ataques de phishing para engañar a los usuarios. Quizás recuerden cuando les contamos cómo el mismo dominio de Google fue víctima de ello: hay imitadores que "falsifican URLs" casi indistinguibles de las originales gracias al uso de caracteres especiales.

Un caso similar fue el del WhatsApp.com falso que buscaba infectarnos con malware, o el caso del dominio apple.com imposible de diferenciar del original ni en Chrome ni Firefox. En Google creen que a la mayoría de la gente le cuesta entender las URLs, especialmente a la hora de identificar lo que las hace confiables.

Aunque por ahora esta función sigue siendo experimental, Google ya la ha comenzado a activar por defecto para algunos usuarios. Las URLs no van a desaparecer de un día a otro, pero no hace mucho tiempo aún veíamos no solo el 'http' en la URL, sino el 'www', y Chrome se ha ido deshaciendo de ellos poco a poco.

El siguiente paso son las búsquedas en la barra de dirección, después podrían ser los resultados en el mismo buscador de Google. Sea como sea, estos cambios también traerán su parte de controversia, especialmente si va a ser Google quien va a determinar exactamente cómo vamos a identificar ahora a nuestras direcciones de confianza.