Llega la versión de Chrome 87: optimizada para los nuevos Mac con chip M1

Desde el día de ayer ya están disponibles los nuevos Mac con Apple Silicon (además de su disponibilidad en tiendas, se han empezado a entregar los pedidos y reservas que se realizaron en la página web de Apple).

De una manera un tanto silenciosa, Google está preparando la llegada de una versión de Google Chrome para los Macs que incorporan el procesador M1, y todo apunta a que estará disponible para descargar en el día de hoy.

Mejor rendimiento de Chrome con los nuevos Mac

Hace unas horas, si visitabas google.com/chrome desde un Mac con procesador M1, la web permitía elegir entre descargar la versión de Chrome para "Macs con chip de Intel" o las "Macs con chip de Apple":

If you want to use Chrome on new Macs with Apple M1 chips, head to https://t.co/uIyDy5PSMS and download the Apple Silicon version we released in M87 today! pic.twitter.com/11uDaIYUR4 — Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 17, 2020

Esto duró poco tiempo y, debido a unos "errores inesperados", Google decidió retirar el instalador. Gracias a un tweet de Mark Chang, product manager de Chrome, sabemos que hoy estará disponible la versión de Chrome para los Macs con M1:

We hit a bit of a snag with our rollout of the M1-native build of Chrome, so to keep our users in a good place, we paused that rollout and will pick it up again tomorrow. If you already have the M1 build, we have a workaround https://t.co/t5igTxF6Cm — Mark Chang (@mchang) November 18, 2020

Tal y como explica Chang en su tweet, existe una "solución alternativa" para los poseedores de una nueva Mac que no quieran esperar unas horas a que llegue el instalador oficial:

Abrir Preferencias del Sistema

Seguridad y Privacidad

Ir a Bluetooth

En 'Aplicaciones aprobadas' pulsar "+"

Añadir Google Chrome y reiniciar el navegador

Aunque la versión actual de Chrome funciona sin problema con las nuevos Mac (gracias a Rosetta 2), se espera que esta nueva versión ofrezca mejoras en cuanto a rendimiento en estos nuevos equipos.

Es un paso importante, ya que, históricamente, Chrome siempre ha sido uno de los puntos negros en macOS. Personalmente, he visto a mi Mac sufrir más cuando tengo abierto Chrome con un puñado de pestañas que haciendo procesos más "profesionales" en Logic o Final Cut.

Precisamente, ayer llegó de manera oficial Firefox 83, un navegador que ofrece mejoras en rendimiento en la carga de páginas y soporte inicial para los nuevos chips M1 de Apple. De otros navegadores (como pueden ser Opera o Edge) todavía no tenemos noticias sobre esta implementación.