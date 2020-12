Las mejores extensiones para Chrome, Edge y Firefox del 2020

Con el año a solo un par de semanas de terminar, en Genbeta seguimos repasando lo mejor de 2020. Esta vez hemos elegido algunas de las mejores extensiones para el navegador que todos en el equipo hemos descubierto a lo largo de estos 12 meses.

La mayoría son extensiones para Google Chrome por lo que también son compatibles con navegadores como Edge, o alternativas como Opera, Brave o Vivaldi. Además hay unas cuantas que soportan Firefox, y en general son bastante útiles e interesantes.

Link Drop

Esta es una extensión para Chrome y Firefox que te envía una newsletter cuando tú quieras con todos los enlaces que has guardado para leer después. Puedes llamarla la extensión de la procrastinación, o puede ser la extensión de organizar tus prioridades, como mejor te suene.

Es como tener un servicio al estilo de Pocket, pero que te permite hacer seguimiento de enlaces que vas guardando durante el día, recibiéndolos en un lindo correo como si fuese un boletín diario.

Link to Text Fragment

Esta es una muy simple pero muy conveniente. Link to Text Fragment sirve para crear enlaces para compartir solo el segmento de texto que te interesa dentro del cualquier web. Es decir, en lugar de compartir con alguien un enlace a un artículo sin más, con esta extensión puedes compartir un enlace directo a un párrafo o una frase en particular.

Solo tienes que seleccionar el segmento de texto para resaltarlo y generar un enlace automáticamente que se copia al portapapeles para que puedas compartirlo.

Nat.app

Básicamente una extensión para enviar audios a lo WhastApp desde Gmail. Su nombre es Nat.app - Record audio in Gmail y lo que hace es añadir un icono de micrófono al cajón de redacción de correos en Gmail. Desde ahí puedes grabar cualquier clip de audio sin tener que abrir el grabador del sistema.

Una vez grabado tu audio se adjunta fácilmente a tu email en un solo click si así lo deseas. Es muy conveniente, especialmente si eres de los que prefiere hablar y no escribir.

Unpinterested!

Quizás lo hayas notado o quizás no, pero Pinterest suele aparecer en casi todas las búsquedas de Google Imágenes que se te ocurran y en muchos casos esos resultados son bastante malos y molestos. Es ahí donde entra al rescate esta extensión llamada Unpinterested!.

Lo que hace es básicamente eso: nos libra de resultados de Pinterest en la búsqueda de imágenes de Google.

Visual Effects for Google Meet

Esta es una extensión para Chrome que te permite congelar a voluntad tu imagen durante una llamada de Google Meet, muy útil para escaparse de una reunión por "problemas de conexión". Ya que la herramienta de videollamadas de Google no ofrece opciones de personalización de la imagen, este complemento lo solventa.

Visual Effects for Google Meet nos deja desde poner una imagen detrás, como estuviésemos en un croma, hasta congelar la imagen si queremos simular problemas de conexión. Hay muchos efectos disponibles, y varias opciones para cambiar el fondo.

Session Buddy

Si quieres poner orden en tus pestañas, con esta extensión puedes organizarlas en sesiones y administrar mejor qué tienes abierto, y cuándo. Su nombre es Session Buddy, y sirve no solo para organizar pestañas en grupos sino para administrar tus marcadores.

Puedes guardar cuantas sesiones quieras, puedes organizar pestañas guardadas por tema, puedes buscar pestañas abiertas y guardadas para encontrar rápidamente lo que estás buscando, puedes recuperar pestañas abiertas después de un bloqueo o cuando nuestro sistema operativo reinicia el equipo, etc.

Auto-Incognito Filter

Esta es la extensión para cargar siempre en modo incógnito las webs que tu quieras. Si bien ese modo "privado" de navegación no sirve realmente para navegar de forma privada, si tiene muchos otros usos. Un ejemplo de esto, es no dejar rastro en el historial del navegador, o para que las webs no te reconozcan al usarlas.

Con esta extensión puedes añadir todas las URLs que quieras a su filtro personalizado, y cada vez que vayas a entrar en ese dominio o sus subdominios, el navegador abrirá la web en una ventana de incógnito.

You've Got Spam

Finalmente la extensión para trolear a los trolls, o spammear a los spammers. Con You've Got Spam obtienes una forma de "contraatacar" a las cuentas que te envían correo no deseado.

¿Cómo? te preguntarás, pues lo que hace la extensión es que con un solo click tuyo el remitente de email molesto será suscrito automáticamente a cientos de suscripciones basura. Solo recuerda no usarlo para el mal, después de todo puedes hacer esto a cualquier remitente, no solo a los spammers.