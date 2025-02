Microsoft lleva años molestándonos para que cambiemos Chrome por Edge. El plan no está saliendo bien

Estamos a pocos meses de que Windows 10 llegue al fin de su soporte, y Microsoft tiene un grave problema, ya que la gente no quiere actualizar a su sistema más reciente, Windows 11. Lo mismo ocurre con su navegador que sigue estando en un segundo (o incluso) tercer plano con respecto a la competencia. Algo que siguen confirmando las cuotas de mercado que siguen sin despegar.

En los últimos meses hemos visto como la estrategia de Microsoft para que usemos su navegador se ha fundamentado en molestar a aquellos usuarios de Chrome con avisos intrusivos. O incluso ocultando el resultado de búsqueda para descargar el navegador de Google y hasta documentos que querían desprestigiar a Chrome. Pero nada de esto le ha funcionado.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Edge no consigue despegar pese a sus intentos

Si echamos la vista atrás los navegadores de Microsoft no siempre han tenido muy buena fama. Todos recordamos a Internet Explorer que sin duda se quedó muy atrás y acabó siendo carne de meme. Pero Edge, pese a contar con un diseño mucho más atractivo y más funcionalidades, sigue sin despegar. Seguramente porque ya dejó atrás el 'tren del éxito' que si supo coger Google con Chrome.

Fueron pioneros en integrar la inteligencia artificial. El acuerdo que suscribieron con OpenAI permitió integrar ChatGPT como la IA del propio navegador haciéndolo mucho más atractivo de cara a los usuarios. Pero el 'boom' que pudo llegar a tener se desinfló casi al momento.

Los datos de cuota de mercado que ofrecen desde StatCounter no son para nada buenos. Con algún que otro altibajo en los últimos años Edge se ha ubicado como el tercer navegador más usado entre los usuarios, rondando el 5% de cuota de mercado. Para ver un cambio significativo nos tenemos que ir al año 2021 y 2022 donde la cuota rondaba el 3%. De esta manera, se puede ver un crecimiento discreto del 1% en este tiempo.

Para poder comparar, los competidores tienen cifras mucho más atractivas. Chrome se encuentra ahora mismo como el rey indiscutible con una cuota del 67,05% en enero de 2025 mientras que Safari se encuentra en un segundo lugar con una cuota del 17,96% también en enero. Edge es la que en el último dato registrado se encuentra con el 5,21% de cuota.

Nada parece funcionar. Algo que también trataba de hacerlo más atractivo son las recompensas que se pueden obtener por usar su propio buscador. Estas abrían la puerta a entrar en sorteos o incluso a tener tarjetas regalo a nuestra disposición. Pero tampoco ha parecido calar en los usuarios para que Microsoft tenga más relevancia en este campo.

Todo esto hace ver que son pocas las cosas que se pueden hacer para poder remontar con este cifra de cuota de mercado. Si bien, lo que no parece que se puede hacer es torpedear a los usuarios al igual que ocurre con la gente que no quiere pasar de Windows 10 a Windows 11 (o porque no pueden).

