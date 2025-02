La guerra de navegadores sigue: un documento de Windows 11 simulaba ayudar a desinstalar Edge, y solo buscaba desprestigiar a Chrome

El 6 de febrero, Windows Latest informó de que Microsoft había creado silenciosamente un documento de soporte titulado “Desinstalar Microsoft Edge en Windows 11” y que se cree que llevaba así desde comienzos de año.

El documento, que ahora ha sido eliminado, tras la información hecha pública, parece que tiene la intención de explicar cómo deshacerse del navegador, pero en realidad estaba dando razones para no eliminar Edge.

El objetivo, como explican los expertos, era evitar que los usuarios huyan de su navegador. Como publica ahora Windows Latest, "tiene sentido que un documento de Microsoft compare Edge con Chrome y lo declare ganador" pero lo engañoso es que el documento indica que es un tutorial.

Luego, a pesar de su título, no se da información de cómo quitar de un PC el navegador de Microsoft, sino que se muestran las carencias de Chrome.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Desinstalar Microsoft Edge, sin información para ello

Como se muestra en la captura de pantalla hecha en Bing, por parte del medio mencionado, el documento de soporte ahora eliminado se titulaba "Desinstalar Microsoft Edge".

Sin embargo, en la práctica era un documento con una tabla que compara Chrome y Edge en varios factores. Recuerda que el navegador de Google no tiene Copilot, ni cuenta con pestañas verticales y que tampoco dispone de una VPN, entre otras carencias que señala.

Los expertos consideran que, sobre todo, una persona que no sea gran conocedora de tecnología, con la tabla mostrada donde se señalaban seis aspectos importantes que Edge tiene y Chrome no (no se señala qué herramientas tiene el navegador de Google igual a Edge o que este segundo no tenga) es fácil convencer al usuario de que en realidad el navegador de Microsoft es mucha mejor opción.

De acuerdo con Windows Latest, si alguien que acaba de comprar una PC con Windows y pensó que debería instalar Chrome y luego desinstalar Edge, se iba a encontrar hasta hace poco un documento que le quitara la idea de la cabeza.

El empeño de Microsoft para seguir en Edge

Cabe recordar que en la última semana de enero de 2025, Windows Latest informó de que Microsoft está ocultando enlaces de descarga de Google Chrome cuando las personas intentan buscar en Bing. De hecho, fue un paso más allá y Microsoft decidió engañarnos para que pensemos que ya estamos en Google.

Ya hemos visto que Microsoft cuenta con un largo historial de medidas agresivas para promover Bing y/o Edge, como lanzar ventanas emergentes en Google Chrome o realizar modificaciones en páginas de descarga de competidores.

Imagen | Foto de Windows en Unsplash

En Genbeta | Bing Chat con ChatGPT: qué es y cómo funciona el chat con inteligencia artificial integrado en el buscador