Microsoft "molesta" a los que quieren descargar Chrome para que te quedes en Edge: están ocultando su resultado

Microsoft lo tiene claro: no quiere que Google Chrome domine en el mercado de los navegadores. Para ello está haciendo mejoras en su navegador con el objetivo de hacerlo atractivo, pero también tiene la tarea de molestar a sus usuarios mientras hacen sus búsquedas.

Lo vemos claramente con las ventanas emergentes que a veces pueden salir para que usemos Edge en lugar de Chrome. Pero ahora, están lanzando una actualización para que sea más difícil encontrar el enlace de descarga para tener Google Chrome en nuestro PC.

Microsoft quiere que no uses Chrome y uses Edge

Es ya prácticamente un meme el hecho de que mucha gente solo abre Edge (el navegador instalado por defecto al iniciar Windows por primera vez) para hacer una búsqueda: descargar Google Chrome. Una vez instalada esta opción ya se olvidan de Edge para siempre tras este único uso.

Para evitar esto, y tal como ha detectado Windows Latest, desde Microsoft están lanzando una actualización en Bing para entorpecer que veamos el resultado de Google Chrome.

Para conseguirlo, cuando se esté buscando en Edge y usando Bing como motor de búsqueda, la palabra 'Chrome' aparecerá un gran aviso en la cabecera de los resultados. En este se dice “No es necesario descargar un nuevo navegador web". En este banner se acompaña de un enlace para entrar nuevamente en Edge y comenzar a navegar.

Pero lo peor de todo no es el aviso que ahora sale en el resultado de búsqueda. También se puede ver un efecto de desenfoque que hace que el enlace de Google Chrome no se pueda ver al hacer la búsqueda. Se tiene que pulsar en 'Ver más' debajo del efecto de desenfoque para que se desplieguen los resultados de búsqueda.

De esta manera, Microsoft solo pone trabas a los usuarios que saben perfectamente que quieren descargar Google Chrome. No solo con un aviso de las opciones que existen, sino tratando de ocultar el resultado con un desenfoque. Algo que se puede categorizar como engañoso, ya que una persona que no esté muy puesta en tecnología puede que no vea el desplegable y acceda a Edge directamente sin completar la descarga que quería hacer.

Nuevamente, Microsoft destaca por este tipo de molestias hacia los usuarios como ya vimos con los avisos intrusivos de descarga de Windows 11 a los usuarios que usan Windows 10. Aquí lo volvemos a ver aprovechándose de que todos pasamos por su navegador para descargar Chrome.

Esto se suma a una estrategia que vimos hace relativamente poco tiempo donde los usuarios que buscaban 'Google' en Bing tenían ante sus ojos una interfaz que emula la página principal de Google con un 'doodle simulado' y un segundo campo de búsqueda. Algo que nuevamente hacía que las personas que no están acostumbradas a la tecnología creyeran que ya estaban en Google para hacer sus búsquedas.

