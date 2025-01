Me he propuesto usar Bing durante 5 minutos al día y mi premio son tarjetas regalo de Amazon cada mes

Microsoft lleva años promocionando su programa de recompensas Rewards, aunque no había tenido el placer de probar este servicio hasta hace un tiempo. Se trata de una manera de impulsar el uso de las aplicaciones de Microsoft a través de un programa de puntos que podremos canjear por premios. Sí, es una estrategia más de la compañía para atraparte en su ecosistema... Pero oye, si te puedes sacar algún dinerillo con ello o pagarte gratis una suscripción cada mes, algo es algo.

En este artículo he decidido contar mi experiencia con Microsoft Rewards, la cual está dirigida ahora mismo a conseguir 5 euros de saldo en Amazon cada mes, o pagarme la suscripción a Game Pass de PC. Para hacer esto, o canjear cualquier otro premio disponible, el procedimiento es sencillo: usar Bing. Para muchos puede ser un sacrificio monumental (para mí lo sigue siendo), aunque también existen trucos para conseguir los puntos sin que tengas que usar Bing como tu buscador habitual.

Por si hiciera falta aclararlo, la intención de este artículo no es promocional. De hecho, sigo usando Google como buscador principal y no tiene pinta que vaya a cambiar en un futuro. Además, tampoco busco incitarte a que hagas lo que expreso en el artículo. Simplemente he querido contar mi propia experiencia, ya que puede resultar de interés para algunos.

Microsoft te paga por usar Bing

Rewards ha pasado por varios lavados de cara. Recuerdo saber acerca de este servicio cuando el programa de fidelización se llamaba 'Xbox Live Rewards'. Por aquel entonces, podías conseguir puntos en el ecosistema de Xbox para canjearlos por algunos premios, como renovar tu suscripción a Gold. Nunca llegué a participar activamente en esto, pero tenía algunos puntos ahorrados.

Desde hace unos años al servicio se le conoce como Microsoft Rewards, y básicamente la compañía te concede puntos por utilizar su buscador, navegador, o realizar compras en su tienda online. Estos puntos nos sirven para canjearlos por varios premios, y lo curioso de todo es que si te lo tomas como una rutina diaria de entre 5 y 10 minutos, no te será difícil amasar los suficientes puntos como para ir renovándote gratis tu suscripción a Game Pass, o conseguir tarjetas de regalo de Amazon, Microsoft Store y demás.

Para conseguir puntos, lo único que tienes que hacer es entrar a la web de Rewards y cada día encontrarás misiones que cumplir.

Para conseguir puntos, lo único que tienes que hacer es entrar a la web de Rewards y cada día encontrarás misiones que cumplir.

En mi caso me puse como objetivo conseguir cada mes tarjetas de regalo de Amazon, ya que así puedo acumular algo de dinerillo en la tienda por si en algún momento lo necesito para aplicar algún descuento en compras. Para conseguir puntos, lo único que tienes que hacer es entrar a la web de Rewards y cada día encontrarás misiones que cumplir. La mayoría de ellas son básicamente hacer búsquedas en Bing o hacer pequeños cuestionarios que no te llevarán más de 2 minutos.

Rewards también está vinculado con Game Pass, por lo que si consigues determinados logros en juegos, o ejecutas títulos en la plataforma, también conseguirás puntos. En este aspecto, si sueles darle mucho a videojuegos y normalmente utilizas Game Pass, se trata de una de las maneras más rentables para conseguir puntos de Rewards, ya que muchas de las misiones que consigas en juegos contarán para acumular puntos en Rewards. En este sentido, no es extraño ver a muchos usuarios que juegan bastante a los títulos de Game Pass cómo acumulan más de 10.000 puntos al mes, lo suficiente para canjear muchos de los premios que se pueden conseguir.

Además de la web de Rewards, también puedes llevar el recuento de tus puntos y conocer tus misiones diarias a través de la extensión de Rewards para navegadores. También lo puedes hacer desde la aplicación de Bing para dispositivos móviles. Sin embargo, si no quieres instalar nada, también puedes llevar el recuento desde la web de Bing.

Solo bastan 5 minutos al día para conseguir un buen monto cada mes

Para que te hagas una idea, cada día suelo conseguir unos 350 puntos de media sin apenas esfuerzo. Hay veces en las que no consigo todos los puntos gratis, como los de obtener determinados logros en un juego en específico. Estos puntos los consigo totalmente gratis, aunque puedes acumular más si compras en la Microsoft Store, alquilas películas, etc. De esta manera, si sueles adquirir y utilizar productos y servicios de Microsoft, lograrás acumular muchos más puntos.

Si hacemos la equivalencia en euros, unos 1.860 puntos equivalen a 2 euros, dinero que puedes también gastar para descuentos en juegos, aplicaciones y demás elementos. En mi caso, como me propuse canjear los puntos en tarjetas regalo de 5 euros de Amazon cada mes, mi meta está en alcanzar, como mínimo, unos 7.070 puntos cada vez que quiero canjear el premio, por lo que haciendo cálculos de los puntos que consigo cada día y los puntos que obtengo al jugar a juegos en Game Pass, me da para alcanzar esa cifra en un mes o un poco más.

Tengo entendido que a no todo el mundo le aparece la opción para canjear puntos por tarjetas de regalo de Amazon, ya que por alguna razón, esta opción solamente permanece activa para algunas cuentas, y todo apunta a que puede deberse a la antigüedad de la propia cuenta. Sin embargo, en caso de que no cuentes con esta opción, también tienes otras muy interesantes, como Game Pass, dinero en Microsoft Store, o cosas que no tienen nada que ver con la compañía, como Spotify, El Corte Inglés, Carrefour, etc.

Puedes echarle un vistazo a todos los premios que puedes conseguir desde la página para canjearlos. También puedes canjear tus puntos para participar en sorteos, aunque esto no lo veo tan recomendable, ya que puestos a gastar los puntos que con tanto esmero has conseguido, mejor gastarlos en algo seguro.

Y si no quieres usar Bing habitualmente...

Si no quieres estar haciendo búsquedas de manera manual en Bing para conseguir puntos adicionales, siempre puedes instalar una extensión que lo haga por ti. Yo pude encontrar una llamada 'Automate Your Bing Searches' para Chrome, la cual realiza búsquedas automáticamente en una pestaña y desde el PC puedes configurar la cantidad de búsquedas tanto para escritorio como para móvil. Consiguiendo unos pocos puntos subirás al nivel 2, permitiéndote que cada día puedas conseguir 162 puntos adicionales con las búsquedas en Bing.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2024.

En Genbeta | Soy usuario convencido de Windows 10 sobre Windows 11. Tras 10 años voy a despedirlo sin que cumpliera una de sus promesas