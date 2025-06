Así puedes usar el nuevo servicio DNS de la UE que protege del malware y el spam: un nuevo paso hacia la soberanía digital europea

Cada vez contamos con más alternativas para sustituir los servidores DNS proporcionados por las operadoras de Internet, pero nunca hasta ahora esas alternativas habían sido proporcionadas por el sector público.

Ahora, sin embargo,, la Unión Europea ha decidido tomar la iniciativa con el lanzamiento de DNS4EU, un servicio DNS diseñado para mantener los datos de los ciudadanos dentro del territorio europeo (conforme a sus estrictas leyes de protección de datos), pero también para dar un paso clave hacia la 'soberanía digital' al reducir la dependencia de servicios estadounidenses como Google DNS y Cloudflare.

¿Qué es un DNS y por qué tendría que preocuparme?

Un servidor DNS (siglas de 'Domain Name System') actúa como una especie de traductor entre las direcciones web que usamos los humanos (como 'www.google.com') y las direcciones IP (como '142.250.184.132') que entienden los ordenadores. Es un componente esencial de Internet, y aunque la mayoría de los usuarios no lo cambian (por defecto, vienen asignados automáticamente por las operadoras), la elección del DNS afecta directamente la velocidad, privacidad y seguridad de la navegación.

Los servicios DNS más populares, como los de Google (8.8.8.8) o Cloudflare (1.1.1.1), son gratuitos y rápidos, pero pertenecen a empresas estadounidenses, lo que implica que los datos de navegación de millones de europeos terminan en servidores ajenos de la jurisdicción europea.

Origen y objetivos de DNS4EU

Por todo ello, la Comisión Europea anunció en 2022 la creación de DNS4EU. Este proyecto, liderado por la empresa checa Whalebone y respaldado por un consorcio de nueve organizaciones de países de la UE, se propuso desarrollar un servicio DNS íntegramente gestionado y alojado dentro del continente europeo.

Los supuestos objetivos de este servicio son claros:

Proteger la privacidad de los usuarios , evitando la recopilación indebida de datos personales.

, evitando la recopilación indebida de datos personales. Reforzar la seguridad digital , bloqueando amenazas como malware, contenido fraudulento y páginas maliciosas.

, bloqueando amenazas como malware, contenido fraudulento y páginas maliciosas. Garantizar la soberanía tecnológica , ofreciendo una infraestructura digital gestionada desde Europa.

, ofreciendo una infraestructura digital gestionada desde Europa. Ofrecer alternativas específicas para ciudadanos, gobiernos e industrias.

¿Y con DNS4EU podré proteger mi privacidad online, entonces?

Bueno, este servicio tiene como objetivo, ya lo hemos dicho, que tus datos no salgan del ámbito territorial de la UE. Pero el hecho de que no vayan a caer en manos de alguna gran corporación de software estadounidense no significa necesariamente que tus datos vayan a ser bien usados...

...debes confiar en que las mismas instituciones europeas que pretenden centralizar nuestra identidad digital y nuestras transacciones, así como vigilar nuestras comunicaciones de mensajería privada y recopilar nuestros metadatos no tienen ningún interés ilegítimo en usar tus datos.

Si confías en dichas instituciones, adelante. Si no, afortunadaemnte existen también otros proveedores alternativos centrados desde hace tiempo en la privacidad, como Quad9, gestionado desde Suiza por una entidad sin ánimo de lucro que cumple también con las normativas de protección de datos de la UE.

Funcionalidades y diferentes niveles de protección de DNS4EU

DNS4EU ofrece cinco configuraciones distintas, adaptadas a diferentes necesidades de los usuarios:

OPCIÓN Protección proporcionada dirección ipv4 dirección ipv6 Sin filtros Solo bloqueos legales 86.54.11.100 2a13:1001::86:54:11:100 Protección contra malware Bloqueo de páginas maliciosas 86.54.11.1 2a13:1001::86:54:11:1 Protección infantil Bloqueo de contenido adulto 86.54.11.12 2a13:1001::86:54:11:12 Protección infantil + sin anuncios Bloqueo de adultos + anuncios 86.54.11.11 2a13:1001::86:54:11:11 Sin anuncios + malware Bloqueo de malware + publicidad 86.54.11.13 2a13:1001::86:54:11:13

Además de IPv4, estas configuraciones están disponibles también en IPv6, DNS sobre HTTPS (DoH) y DNS sobre TLS (DoT).

Infraestructura en crecimiento

Aunque el servicio aún se encuentra en fase beta, DNS4EU ya ha desplegado 14 servidores por toda Europa, incluyendo uno en Madrid (EU-MAD-01), lo que mejora la latencia y la velocidad de acceso para los usuarios españoles. Gracias al uso de tecnología anycast, cada país puede mantener servidores propios conectados a los puntos de intercambio locales.

Por otro lado, una característica distintiva de DNS4EU es su integración con los CERTs nacionales (los equipos de respuesta a emergencias informáticas), que proporcionan inteligencia de amenazas actualizada por región: esto permite una defensa más eficaz y localizada frente a los riesgos digitales.

¿Cómo empezar a usar DNS4EU?

Cualquier usuario puede empezar a utilizar DNS4EU de forma gratuita, sólo es necesario cambiar los DNS de tu dispositivo o router, eligiendo entre los cinco niveles de protección disponibles. En la página oficial hay instrucciones disponibles para todos los sistemas operativos modernos.

Nosotros te dejamos aquí un método rápido para cambiar las DNS en Windows 10/11:

Pulsa 'Win + R', escribe 'ncpa.cpl' (sin comillas) y presiona 'Enter'.

Haz clic con el botón derecho en tu conexión activa y selecciona 'Propiedades'..

Haz clic con el botón derecho en 'Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)' y selecciona 'Propiedades'.

Marca "Usar las siguientes direcciones de servidor DNS".

Introduce la dirección IP de tu nivel de protección favorito (ver más arriba).

Haz clic en Aceptar.

Repite el proceso para el 'Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)' si lo deseas.

